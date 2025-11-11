Mentre la maggior parte degli investitori in criptovalute ha accolto con favore la ripresa del mercato dopo la potenziale fine dello shutdown del governo statunitense, alcuni venditori allo scoperto sono stati colti alla sprovvista dal rimbalzo.

La ripresa del mercato crypto ha comportato la liquidazione multipla dell'account principale Hyperliquid del famoso trader ad alto leverage James Wynn nelle ultime 24 ore, con il valore del suo portafoglio che è sceso a soli 5.422$, secondo i dati di Hyperdash.

L'inaspettata rimonta ha portato alla liquidazione di Wynn 12 volte nelle ultime 12 ore, per un totale di 45 liquidazioni negli ultimi due mesi, secondo quanto riportato dalla piattaforma di dati blockchain Lookonchain.

Prima della ripresa del mercato crypto, Wynn gestiva diverse posizioni short a leva su Bitcoin (BTC), che di fatto sono scommesse sul calo del prezzo dell'asset.

Wallet correlato a James Wynn “0x5078”, grafico storico. Fonte: Hyperdash

Correlato: Bot AI economici cinesi battono ChatGPT nella sfida di crypto trading

Wynn va “all-in” nonostante la liquidazione, scommettendo su declino di Bitcoin a 92.000$

Nonostante le perdite crescenti, Wynn ha continuato a rinforzare le sue posizioni short.

Wynn ha dichiarato di aver trasferito tutti i suoi fondi in stablecoin nelle sue posizioni corte, prevedendo un calo di Bitcoin al di sotto dei 92.000$ nonostante l'ottimismo sulla potenziale fine dello shutdown del governo statunitense.

“Nelle ultime ore ho impiegato tutte le stablecoin (30%) e le ho investite nelle mie posizioni short. Non sto scherzando. Ho puntato tutto quello che potevo”, dichiara Wynn in un post pubblicato lunedì su X, aggiungendo:

“O guadagnerò centinaia di milioni grazie alle mie posizioni short in leva finanziaria, oppure finirò in bancarotta”.

Fonte: James Wynn

Correlato: Strategy di Michael Saylor inaugura novembre con un acquisto Bitcoin da $45M

Al momento della stesura, il conto principale di Wynn detiene una posizione short a leva 40x del valore di 275.000$ in Bitcoin, che verrebbe liquidata qualora il prezzo di Bitcoin tornasse sopra i 106.856$.

Wallet collegato a James Wynn “0x5078”, posizioni aperte. Fonte: Hyperdash

Wynn ha aperto la posizione corta quando Bitcoin era scambiato al di sotto dei 101.800$ e, secondo i dati Hyperdash, alle 11:20 UTC di lunedì registrava una perdita non realizzata di 11.147$.

Anche i trader di maggior successo del settore, monitorati come trader “smart money” sulla piattaforma di intelligence blockchain di Nansen, si stanno posizionando in vista di un ulteriore potenziale ribasso di Bitcoin.

I trader di smart money sono in testa alle posizioni dei perpetual futures su Hyperliquid. Fonte: Nansen

La maggior parte dei trader più esperti ha assunto posizioni short su Bitcoin, con la posizione net perpetual short su Hyperliquid che ha raggiunto lunedì i 223 milioni di dollari, con 5,2 milioni di nuove posizioni corte aperte nelle ultime 24 ore, secondo quanto riportato da Nansen.