Naver Financial, la divisione fintech del conglomerato tecnologico sudcoreano Naver, ha annunciato l’intenzione di acquisire Dunamu, operatore di Upbit, attraverso un accordo di stock-swap del valore di circa 15,1 mila miliardi di won (10,3 miliardi di dollari).

Secondo quanto pubblicato mercoledì, Naver Financial emetterà 87,56 milioni di nuove azioni a favore degli azionisti di Dunamu. L’operazione renderà Dunamu una controllata interamente posseduta da Naver Financial.

Il rapporto di cambio è stato determinato tramite una valutazione esterna basata sul metodo del discounted cash flow (DCF), che ha fissato il rapporto di valore aziendale a 1:3,064569 e — dopo l’adeguamento per le azioni in circolazione di ciascuna società — ha prodotto un rapporto di cambio finale pari a 1:2,5422618.

Upbit, il crypto exchange di Dunamu, domina il mercato crypto sudcoreano. Nell’ultimo anno fiscale, Dunamu ha riportato 10,4 miliardi di dollari in asset totali e 4 miliardi di dollari di patrimonio netto.

Upbit è il più grande crypto exchange della Corea del Sud. Fonte: CoinGecko

Gli azionisti voteranno l'accordo il prossimo maggio

Gli azionisti di entrambe le società voteranno sull’accordo di scambio durante le assemblee generali convocate per il 22 maggio 2026, mentre la data effettiva dello swap azionario è fissata per il 30 giugno 2026.

Gli azionisti che si oppongono alla transazione potranno esercitare il diritto di recesso al prezzo di 117 $ per azione Naver Financial, con le richieste accettate dal 22 maggio all’11 giugno 2026. L’operazione potrà essere annullata se le richieste di recesso supereranno gli 814 milioni di dollari in una delle due aziende, a meno che le parti non decidano congiuntamente di modificare la soglia.

L'accordo richiede inoltre diverse approvazioni normative, tra cui una revisione della combinazione aziendale da parte della Fair Trade Commission e modifiche allo status di azionista di maggioranza ai sensi della legge sull'uso e la protezione delle informazioni creditizie. Il documento depositato sottolinea che, a seconda dell'andamento di tali approvazioni, sono possibili ritardi o annullamenti.

Correlato: La società madre sudcoreana di Upbit pianifica un'IPO negli USA dopo la fusione con Naver

Naver perseguirà il progetto stablecoin

Il piano di Naver Financial di acquisire Dunamu è stato reso noto per la prima volta a settembre. All'epoca, era stato riferito che a seguito dell'acquisizione Naver Financial avrebbe lanciato un progetto di stablecoin sostenuto dal won coreano, insieme ad altre iniziative di finanza digitale.

La mossa arriva in un momento in cui il quadro normativo per le crypto in Corea del Sud sta migliorando. A giugno, otto delle principali banche del Paese hanno annunciato l’intenzione di lanciare stablecoin ancorate al won entro la fine del 2025 o l’inizio del 2026. Il cambio di rotta è avvenuto dopo l’elezione del Presidente Lee Jae-myung, la cui amministrazione ha adottato un atteggiamento più favorevole nei confronti degli asset digitali.