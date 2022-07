La ricerca del vero amore inizia con Bitcoin (BTC). È quanto sostengono i fondatori dei servizi di incontri per Bitcoiner The Orange Pill App e LoveisBitcoin. I servizi si aggiungono a una lista crescente di modi in cui gli appassionati di Bitcoin possono incontrarsi, chattare e innamorarsi nella vita reale.

Ma prima di tutto, perché le persone che amano Bitcoin hanno bisogno di connettersi con altri che hanno il "bollino arancione"? Per George Saoulidis, cofondatore di LoveisBitcoin, i Bitcoiners hanno bisogno di un servizio di incontri perché il denaro modella le nostre vite più di quanto crediamo:

"I problemi possono sorgere se le preferenze temporali divergono molto. Essere parte del processo di 'bitcoinazzazione' vi fa vedere attraverso il marketing e la propaganda, per distinguere ciò che è veramente prezioso: esperienze, famiglia, amicizie".

Parte dell'etica di Bitcoin consiste nell'avere una bassa preferenza temporale e nel non soccombere alla gratificazione istantanea. Saoulidis spiega che personalmente non potrebbe stare con un coniuge che si aggrappa alle "abitudini di spesa fiat", in quanto ciò si scontra con i valori fondamentali della cultura di Bitcoin: pensare a lungo termine e dare priorità al risparmio rispetto alla spesa.

Matteo Pellegrini, il fondatore dell'app Orange Pill, quando si è trasferito in un nuovo quartiere di Santa Monica voleva frequentare altri Bitcoiners. Tuttavia, ha faticato a incontrare persone che condividessero la sua passione per l'invenzione di Satoshi Nakamoto. Ha girato la California e, in alcuni casi, ha persino bussato alle porte delle persone per chiedere se anche loro adorassero Bitcoin.

Gli si accese una lampadina e pensò: "Perché lo sto facendo? Dovrebbe esserci un'app per questo". È nata così l'app Orange Pill. Utilizzando la geolocalizzazione, l'applicazione consente ai Bitcoiners di connettersi con altre persone nelle vicinanze. Simile a Tinder, può essere utilizzata per stabilire una relazione, ma anche per stringere amicizia, per incontrarsi dopo una conferenza o persino per trovare lavoro.

Tinder? No, ci siamo conosciuti con uno scambio di #bitcoin peer-to-peer. pic.twitter.com/QOHZzbIoAs — Love Is Bitcoin (@LoveIsBitcoin21) July 20, 2022

Pellegrini ha spiegato che è solo una questione di tempo prima che la maggior parte del mondo si converta alla criptovaluta, quindi perché non iniziare a incontrare già persone che hanno compiuto il grande passo?

"Istintivamente la maggior parte delle persone sa che il denaro tradizionale non funziona. Non ho mai incontrato nessuno che dicesse: amo il sistema, amo le fiat. Dove posso prendere una "fiat pill?".

Quando si tratta di appuntamenti, ha scherzato con Cointelegraph dicendo che il più grande rifiuto è "dire che Bitcoin è una truffa". Inoltre, Pellegrini spiega che Bitcoin ha un lato positivo culturale interessante e discreto. Se entrambi siete appassionati di Bitcoin, i vostri valori sono allineati; potete saltare le formalità e conoscervi rapidamente.

Knut Svanholm, autore Bitcoin, ha commentato il fenomeno nel suo ultimo libro, Bitcoin: tutto diviso per 21 milioni:

"Connettersi con altri Bitcoiners è una grande esperienza. [...] Si può saltare la farsa sociale di parlare del tempo. Questo viaggio attraverso l'iperbitcoinizzazione che stiamo tutti percorrendo è davvero straordinario".

Tuttavia, può esserci il rischio di "doxing", il processo potenzialmente dannoso di rivelare pubblicamente le informazioni private e personali di qualcuno attraverso un incontro nella vita reale. Molti Bitcoiners non rivelano mai il proprio volto e utilizzano account anonimi su Twitter e sui social media. I malintenzionati potrebbero utilizzare queste app social per scoprire chi sono le whales ed effettuare un attacco con una chiave inglese da 5$ per rubare le loro crypto.

Per questo motivo Orange Pill hanno introdotto un paywall, così da "filtrare il rumore" e garantire che l'app non venga abusata.

Anche per LoveisBitcoin la sicurezza è fondamentale. Dato che la divulgazione pubblica del possesso di Bitcoin potrebbe essere rischiosa, Saoulidis ha evitato completamente la condivisione dei dati di localizzazione. L'obiettivo è costruire una comunità di Bitcoiners per il futuro:

"Sto cercando di costruire una comunità che condivida grandi esempi provenienti da bitcoiners, builders, farmers, inventori, padri di famiglia, donne, insegnanti, educatori, e così via".

Lungo il percorso, il piano prevede di condividere meme e "begli esempi di umanità", mentre il mondo si prepara lentamente al Bitcoin. Per quanto riguarda l'app Orange Pill, la lunga tabella di marcia prevede amore, eventi e infine lavoro.

Alla domanda se possa nascere un servizio simile per un'altra criptovaluta, Pellegrini ha risposto, senza peli sulla lingua: "Ne dubito. Dubito che ce ne sarà uno per Dogecoin. Forse per la riabilitazione?". Ciononostante, la collezione di Bored Ape Yacht Club NFT ha ospitato eventi di networking privati e meetup in tutti gli Stati Uniti.