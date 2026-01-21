La Borsa di New York sta sviluppando una nuova piattaforma per il trading di azioni tokenizzate e fondi negoziati in borsa (ETF), nell'ambito di un più ampio sforzo volto a modernizzare l'infrastruttura di mercato utilizzando il settlement basato su blockchain.

Lunedì, la Borsa di New York e la sua società madre, l'Intercontinental Exchange (ICE), hanno annunciato lo sviluppo di una nuova piattaforma con negoziazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e regolamento istantaneo, che combina il motore di abbinamento Pillar della società con sistemi post-negoziazione basati su blockchain, compreso il supporto multi-chain per la custodia e il regolamento.

Previa approvazione normativa, la piattaforma è destinata a sostenere una nuova sede di negoziazione del NYSE per i titoli tokenizzati, comprese le azioni e gli ETF emessi in forma digitale.

In base alla proposta, le negoziazioni potrebbero essere finanziate e regolate in tempo reale utilizzando stablecoin, anziché il ciclo di regolamento giornaliero attualmente utilizzato nei mercati azionari statunitensi.

Le azioni tokenizzate, ovvero azioni di società tradizionali emesse sul registro blockchain, offrono agli investitori l'esposizione ai prezzi delle azioni con vantaggi quali l'accessibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e la proprietà frazionata.

Il NYSE ha cercato di estendere l'orario di negoziazione a 22 ore nei giorni feriali per rispondere alla domanda globale di titoli azionari statunitensi. A ottobre 2024, ha annunciato l'intenzione di presentare alla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense una richiesta di estensione dell'orario di negoziazione.

Anche la borsa tecnologica Nasdaq ha annunciato l'intenzione di introdurre la negoziazione 24 ore su 24 nei giorni feriali, come riportato da Cointelegraph a marzo 2025.

NYSE ricerca soluzioni “completamente on-chain” per il settlement e l’infrastruttura di trading

La piattaforma di titoli tokenizzati si inserisce nella più ampia strategia digitale dell'ICE, che comprende la creazione di un'infrastruttura di compensazione e il supporto per il trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nonché la “potenziale integrazione” di garanzie collaterali tokenizzate.

L'ICE collabora con banche, tra cui BNY e Citibank, per supportare i depositi tokenizzati nelle sue clearing house e aiutare i membri a gestire il denaro al di fuori dei tradizionali orari bancari.

“Per oltre due secoli, il NYSE ha trasformato il modo in cui operano i mercati”, afferma Lynn Martin, presidente del NYSE Group.

“Stiamo guidando il settore verso soluzioni completamente on-chain, basate su protezioni senza pari e standard normativi elevati che ci consentono di coniugare la fiducia con una tecnologia all'avanguardia”.

ICE opera sei clearing house in tutto il mondo, tra cui la più grande clearing house energetica e la clearing house per i credit default swap.

Il vicepresidente delle iniziative strategiche dell'azienda, Michael Blaugrund, ha definito il supporto ai titoli tokenizzati un “passo fondamentale” nella strategia dell'azienda di operare “un'infrastruttura di mercato on-chain per il trading, il settlement, la custodia e la formazione di capitale nella nuova era della finanza globale”.