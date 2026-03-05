Il vice primo ministro e ministro dell'Economia e delle Finanze della Corea del Sud, Koo Yun-cheol, ha annunciato un'indagine interagenzia su come il governo e le istituzioni pubbliche gestiscono gli asset digitali sequestrati dopo che giovedì il Servizio fiscale nazionale (NTS) ha accidentalmente divulgato una frase seed di un wallet in una foto pubblicata in un comunicato stampa.

I funzionari hanno pubblicato l'immagine di un hardware wallet che mostrava la frase di recupero completa. Di conseguenza, le autorità hanno perso circa 4 milioni di token Pre-Retogeum (PRTG) del valore di circa 6 miliardi di won (4,8 milioni di dollari) da un wallet confiscato.

In un post su X, Yun-cheol ha affermato che il governo, insieme alla Commissione per i servizi finanziari e al Servizio di vigilanza finanziaria, avrebbe riesaminato lo stato e la gestione di tutte le risorse digitali sequestrate ai contribuenti morosi e rafforzato “tempestivamente” i controlli di sicurezza.

Le autorità sudcoreane avvieranno un'indagine interagenzia. Fonte: Yuncheol Koo

Ha inoltre sottolineato che lo Stato non detiene criptovalute oltre alle attività acquisite attraverso azioni di contrasto.

Fuga di notizie da Servizio fiscale nazionale svela misure di salvaguardia di asset sequestrati in Corea

L'annuncio fa seguito all'incidente di giovedì, in cui l'NTS ha inserito la frase di recupero mnemonica completa di un hardware wallet sequestrato in una foto del comunicato stampa ufficiale che celebrava una repressione dell'evasione fiscale, consegnando di fatto il controllo del wallet a chiunque avesse visualizzato l'immagine. L'errore ha permesso a soggetti sconosciuti di prosciugare i 4 milioni di token PRTG in poche ore.

L'errore dell'NTS non è stato un caso isolato. Le autorità sudcoreane sono state anche oggetto di scrutinio per un altro caso di mancata custodia in cui la polizia di Gangnam a Seul avrebbe perso 22 BTC sequestrati in un caso di hacking del 2021 dopo aver lasciato i fondi presso un custode terzo.

L'ispezione del governo ha lo scopo di “prevenire il ripetersi” di tali incidenti che hanno messo in luce più ampie debolezze nei controlli sulle risorse digitali del settore pubblico sudcoreano, mentre i funzionari si muovono per rafforzare il quadro di supervisione delle risorse virtuali del Paese.