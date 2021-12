Giovedì, il presidente salvadoregno Nayib Bukele ha ribadito la sua convinzione sulla supremazia di Bitcoin (BTC), indicando che l’adozione diffusa segnerà la fine per le valute fiat.

Il presidente salvadoregno è stato un protagonista delle notizie negli ultimi mesi per gli acquisti regolari di BTC e la posizione decisamente pro-Bitcoin del suo governo. Bukele ha rilasciato diverse dichiarazioni e commenti per supportare la criptovaluta e respingendo le critiche secondo cui Bitcoin sarebbe una cattiva idea per la nazione.

Il recente tweet del presidente segue una raffica di critiche da parte della comunità internazionale contro El Salvador per il suo “esperimento Bitcoin.”

A giugno, il Fondo Monetario Internazionale ha criticato l’adozione di Bitcoin a El Salvador come moneta a corso legale, ma a settembre il paese ha comunque approvato la legge e iniziato ad accettare BTC come valuta legale. Andrew Bailey, governatore della Bank of England, è un noto critico di Bitcoin. Più di recente, durante un discorso di fronte alla University of Cambridge Students’ Union, Bailey ha espresso le sue preoccupazioni in merito alla decisione di El Salvador di usare Bitcoin come valuta a causa della sua estrema volatilità.

“Ciò che molte organizzazioni internazionali hanno chiamato 'l’esperimento Bitcoin' è semplicemente il mondo che osserva come l’adozione di massa cambia l’economia di un paese. Se il cambiamento sarà positivo, le valute fiat sono spacciate. El Salvador è la scintilla che accende la vera rivoluzione.”

Tuttavia, Bukele ha risposto ai critici sottolineando che, mentre il resto del mondo considera la mossa di El Salvador soltanto un esperimento, l’adozione di massa di Bitcoin sta trasformando l’economia del paese. Inoltre, il presidente ha affermato che quando il denaro fiat non sarà più rilevante rispetto al dominio di BTC, El Salvador sarà considerato la scintilla che ha acceso la vera rivoluzione.

Dopo aver adottato Bitcoin come moneta a corso legale, El Salvador ha usato i profitti generati dall’asset, il “surplus” dal suo Bitcoin Trust, per finanziare la costruzione di 20 scuole. A metà ottobre, Bukele ha annunciato che il governo spenderà 4 milioni di dollari dal Bitcoin Trust per costruire un nuovo ospedale veterinario a El Salvador.

Il recente commento di Bukele segue l’acquisto di 21 BTC effettuato martedì dal governo di El Salvador per celebrare “l’ultimo 21° giorno dell’anno 21 del 21° secolo” e commemorare la scarsità di Bitcoin e la sua offerta limitata a 21 milioni di unità.