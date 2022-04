Dopo un mese di vendite, il primo spot price exchange-traded fund (ETF) di Bitcoin (BTC) al mondo ha ripreso ad accumulare nuovamente BTC.

Difatti, i dati della risorsa di monitoraggio on-chain Coinglass confermano che il 27 aprile l'ETF Bitcoin Purpose canadese abbia aggiunto 1.132 BTC alle sue riserve.

Acquisto del ribasso "alle stelle"

Nonostante i timori che Bitcoin non abbia ancora terminato il suo sell-off, le movimentazioni di Purpose suggeriscono una crescente domanda istituzionale.

A partire dal 28 marzo, quando BTC/USD ha superato i 48.000$, Purpose ha iniziato a ridurre la sua esposizione, che all'epoca ammontava a 36.321 BTC. L'incremento di mercoledì è quindi il primo dal 25 marzo.

Al momento della stesura, Purpose detiene 31.162,7 BTC, con BTC scambiato a 38.910$.

BTC detenuti dal Purpose Bitcoin ETF. Fonte: Coinglass

L'analisi coincide con i dati condivisi dalla società statistica Santiment, che evidenzia un interesse crescente sia per Bitcoin che per le altcoin.

Quantificando ciò che viene definito come Crowd Interest (interesse della folla), Santiment ha registrato il più grande aumento di interesse per "buy dip" e "buy dips" nelle ultime sei settimane.

"A seguito dell'ultimo pullback delle criptovalute, il Crowd Interest per l'acquisto del ribasso è salito alle stelle", riassumono su Twitter.

"La correlazione SP500 non gioca a favore del settore delle criptovalute, e la paura della folla giocherà un ruolo importante nella decorrelazione tra i due mercati".

Grafico commentato del Bitcoin "crowd interest". Fonte: Santiment/ Twitter

Piatto l'interesse per Bitcoin

Tuttavia, altre fonti che registrano le interazioni sociali con il mondo crypto sono decisamente meno entusiasmanti.

I dati di ricerca di Google mostrano che l'interesse di ricerca mondiale per "Bitcoin", ad esempio, sia al suo minimo da ottobre 2020.

In ciò che potrebbe comunque essere una fase di bottoming per i mercati delle criptovalute, un rimbalzo ora potrebbe porre le basi per una fase rialzista, evento che ha caratterizzato la seconda metà del Q4 di quell'anno.

Come riportato da Cointelegraph, il sentiment a breve termine prevede il peggio per questa settimana, con una "paura estrema" che avverte di un possibile ritorno a 30.000$.

Ricerche Google mondiali per "Bitcoin" (screenshot). Fonte: Google Trends

Le opinioni qui espresse sono esclusivamente dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Cointelegraph.com. Ogni investimento comporta dei rischi: dovresti condurre le tue ricerche prima di prendere una decisione.