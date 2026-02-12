L’ex CEO di SafeMoon, Braden Karony, è stato condannato a 100 mesi di carcere per aver sottratto 9 milioni di dollari dal pool di liquidità della piattaforma crypto nel 2021, al fine di finanziare uno “stile di vita lussuoso”.

La sentenza di lunedì arriva nove mesi dopo che Karony era stato dichiarato colpevole da una giuria federale, nel maggio 2025, con accuse di cospirazione per frode in titoli finanziari, frode telematica e riciclaggio di denaro.

“Braden John Karony non solo ha abusato della sua posizione di CEO, ma ha anche tradito la fiducia degli investitori sottraendo oltre nove milioni di dollari in asset digitali dalla sua società per finanziare il suo stile di vita lussuoso”, ha dichiarato James C. Barnacle Jr., vice direttore dell’FBI.

Karony ha utilizzato i proventi illeciti per acquistare una casa da 2,2 milioni di dollari nello Utah, un’Audi R8, una Tesla, un Ford F-550 personalizzato e un pick-up Jeep Gladiator.

“Karony ha mentito a investitori di ogni provenienza — inclusi veterani militari e lavoratori americani”, ha dichiarato il procuratore statunitense Joseph Nocella Jr., aggiungendo:

"La sentenza di oggi dimostra che i reati finanziari hanno conseguenze significative. Il nostro Ufficio continuerà a perseguire con forza i reati economici che danneggiano gli investitori e indeboliscono la fiducia della società nella stabilità e nella sicurezza dei mercati degli asset digitali."

Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che a Karony è stata ordinata la confisca di circa 7,5 milioni di dollari, mentre l'importo della restituzione alle vittime sarà determinato in una data successiva.

Due dirigenti di SafeMoon condannati, uno ancora latitante

L’ex chief technology officer di SafeMoon, Thomas Smith, si è dichiarato colpevole nel febbraio 2025 di associazione a delinquere finalizzata alla frode finanziaria e alla frode telematica ed è in attesa della sentenza.

Il fondatore della piattaforma SafeMoon, Kyle Nagy, risulta ancora latitante, ha aggiunto il Dipartimento di Giustizia (DOJ).

Karony è uno dei numerosi ex dirigenti del settore crypto che sono stati dichiarati colpevoli e condannati per reati commessi durante il ciclo di mercato 2021-2022, quando la partecipazione degli investitori retail era ai massimi livelli.

Tra gli altri condannati figurano l’ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried e l’ex CEO di Celsius Alex Mashinsky, che stanno attualmente scontando pene rispettivamente di 25 e 12 anni.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato l’8 gennaio che non concederà la grazia all’ex capo di FTX, nonostante abbia graziato l’ex CEO di Binance Changpeng “CZ” Zhao in ottobre.

Bankman-Fried, tuttavia, non si è arreso e giovedì ha chiesto a una corte federale d’appello un nuovo processo.