In seguito al lancio del token Worldcoin per la verifica dell'identità umana, diversi fake account su Twitter — recentemente rebrandizzato in X — hanno inviato agli utenti link malevoli.

Il 24 Luglio è stato caratterizzato dal rebranding di Twitter in "X" e dal lancio del token Worldcoin. Sebbene il cambio di brand abbia suscitato reazioni contrastanti, la piattaforma di social media non ha modificato la sua policy riguardo l'acquisto o la richiesta di visualizzare spunte di colore diverso in base al tipo di account — policy che è entrata in vigore nel Dicembre 2022 quando Elon Musk era CEO.

Da quando ha aperto il suo account Twitter ad Agosto 2009 e ricevuto una spunta d'oro per l'attività commerciale, Worldcoin ha visto sorgere numerosi imitatori. Sebbene decine, se non centinaia, di fake account Twitter riportino il logo di Worldcoin e variazioni del suo nome, almeno sette ad un certo punto hanno mostrato una spunta blu, che richiede al truffatore di pagare 8 $ al mese.

Al momento della pubblicazione, Twitter aveva bloccato molti di questi fake account che fingevano un airdrop del token Worldcoin per i propri follower. Dal 24 Luglio, inoltre, molti fake account creati prima del lancio del token Worldcoin hanno aumentato la frequenza dei loro tweet.

