Le società quotate in borsa e le società di tesoreria specializzate in criptovalute stanno ricorrendo sempre più spesso allo staking come fonte di reddito passivo.

Sharplink Gaming, il secondo maggiore detentore aziendale di Ether (ETH) al mondo, ha generato 10.657 Ether (33 milioni di dollari) di rendimento passivo dalle sue operazioni di staking negli ultimi sette mesi, secondo il dashboard della società.

Lo staking consente agli investitori di guadagnare un reddito passivo impegnando i propri token per proteggere le reti blockchain proof-of-stake.

Ai prezzi attuali, SharpLink ha affermato che l'attività di staking ha aggiunto circa 1,4 milioni di dollari di valore per gli azionisti nell'ultima settimana. “La nostra tesi rimane invariata: 100% ETH e 100% staked”, ha affermato la società in un post su X mercoledì.

Ricompense di staking di SharpLink, grafico storico. Fonte: SharpLink

SharpLink amplia strategia incentrata su rendimento

Giovedì, SharpLink ha annunciato di aver investito altri 170 milioni di dollari in Ether nella soluzione di scalabilità di secondo livello Linea di Ethereum per ottenere ulteriori ricompense di restaking di Ether.

SharpLink ha affermato che la struttura combina i rendimenti di staking nativi di Ethereum con le ricompense di restaking e gli incentivi di Linea e dei protocolli correlati.

SharpLink ha annunciato l'iniziativa pluriennale a ottobre, che è custodita attraverso misure di sicurezza di livello istituzionale da Anchorage Digital Bank, il custode qualificato di SharpLink.

Istituzioni normalizzano rendimenti da crypto staking

Anche BitMine Immersion Technologies, il più grande detentore aziendale di Ether, ha aumentato la sua attività di staking, superando i 936.512 Ether puntati per un valore di circa 2,87 miliardi di dollari giovedì.

In confronto, SharpLink ha puntato un totale di 864.840 Ether, che rappresentano le partecipazioni totali della società, acquisite ad un prezzo medio di 3.609 dollari per token, come mostra il dashboard della società.

Sempre più istituzioni stanno entrando nello staking di Ether, tra cui il gigante dell'investment banking Morgan Stanley, che ha presentato una richiesta per lanciare un fondo negoziato in borsa spot su Ether con l'obiettivo di ottenere ulteriori rendimenti dallo staking, come riportato mercoledì da Cointelegraph.

La crescente partecipazione istituzionale segnala che lo staking di criptovalute sta passando da un esperimento di nicchia di finanza decentralizzata (DeFi) a una strategia di generazione di rendimenti utilizzata dalle aziende.