Secondo alcuni post condivisi da salvadoregni, pare che siano scomparsi diversi fondi dai wallet statale Chivo.

In un thread di Twitter del 16 dicembre avviato dall'utente "El Comisionado", almeno 50 salvadoregni avrebbero segnalato perdite durante il mese di dicembre per un totale di oltre 96.000$, a seguito dell'installazione del wallet Bitcoin (BTC) statale. Alcune transazioni ammontavano a soli 61$, ma altri affermano di aver perso diverse migliaia di dollari.

"Una falla nella sicurezza del wallet ha causato la scomparsa dei fondi e delle transazioni", dichiara Luis Guardado in un appello diretto al presidente Nayib Bukele. "Nessun supporto tecnico e solo chiamate inutili, dove sono i miei soldi?".

Ad ottobre, Bukele ha riportato che 3 milioni di salvadoregni stessero usando il wallet Chivo, circa la metà della nazione. Da quando la legge su Bitcoin del Salvador è stata proposta per la prima volta a giugno, molti nel paese si sono opposti alla misura per una serie di motivi, tra cui la volatilità delle criptovalute e le preoccupazioni per l'inaffidabilità dei fondi pensione. I manifestanti hanno marciato per la capitale San Salvador prima che la legge entrasse in vigore il 7 settembre, con successive proteste sfociate nella distruzione di alcuni ATM Chivo.

Correlato: Il presidente di El Salvador risponde ai critici in merito al cosiddetto ‘esperimento Bitcoin’

Il presidente di El Salvador ha spesso utilizzato i social media per promuovere l'adozione di BTC, così come i progetti correlati, tra cui l'utilizzo di energia geotermica dai vulcani del paese per estrarre crypto o la costruzione della Bitcoin City, inizialmente finanziata da 1 miliardo di dollari in obbligazioni BTC. Utilizza spesso Twitter per annunciare i suoi acquisti di Bitcoin al mondo. Al momento della pubblicazione, la tesoreria del paese detiene 1.391 BTC, circa 71 milioni di dollari al momento della stesura.