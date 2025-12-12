Standard Chartered Bank Malaysia e Capital A, la società madre di AirAsia, prevedono di esplorare congiuntamente una stablecoin ancorata alla valuta locale della Malesia, il ringgit.

In una dichiarazione rilasciata venerdì, la filiale malese della banca e Capital A hanno affermato di aver firmato una lettera di intenti per esplorare una stablecoin ancorata al ringgit nel quadro del Digital Asset Innovation Hub del Paese, un'iniziativa annunciata dalla Bank Negara Malaysia (BNM) a giugno.

Si tratta della prima interazione di Capital A con il settore regolamentato degli asset digitali. L'iniziativa si avvarrà dell'infrastruttura e della competenza finanziaria di Standard Chartered, nonché dell'ecosistema di Capital A, per sperimentare la stablecoin in modo capillare, piuttosto che concentrarsi sul mercato al dettaglio.

Standard Chartered Malaysia fungerà da emittente della stablecoin, mentre Capital A e le società del suo ecosistema avranno il compito di sviluppare, testare e sperimentare casi d'uso wholesale.

Anche la Malesia sta facendo la sua parte

La Malesia sta cercando di garantire di non rimanere indietro mentre sempre più paesi integrano le criptovalute e le stablecoin nella finanza tradizionale. L'annuncio di Capital A dichiara che l'iniziativa “sostiene le aspirazioni della Malesia”, posizionando il lavoro sulle stablecoin come parte di una più ampia iniziativa nazionale volta a modernizzare i pagamenti e i mercati dei capitali con la tecnologia degli asset digitali.

Questa direzione sembra avere il sostegno dei livelli più alti. Il figlio maggiore del re miliardario della Malesia ha recentemente lanciato una stablecoin ancorata alla valuta nazionale. Il Digital Asset Innovation Hub consente alle società fintech e di asset digitali di testare nuove tecnologie sotto la supervisione della BNM.

Il mese scorso, la BNM ha anche presentato una roadmap triennale voltata a esplorare e testare la tokenizzazione degli asset nel settore finanziario, basandosi sul quadro normativo sandbox. La roadmap prevede che l'istituzione avvierà progetti di proof-of-concept e condurrà pilot live.

La banca centrale ha anche deciso di creare un gruppo di lavoro sull'industria della tokenizzazione degli asset per coordinare l'esplorazione a livello settoriale, condividere conoscenze e identificare le sfide normative e legali nel Paese.

La Malesia sta valutando un cambiamento nel suo approccio al settore degli asset digitali sin dall'inizio del 2025. A metà gennaio, secondo quanto riferito, il governo locale ha iniziato a esplorare la possibilità di stabilire una politica sulle criptovalute che potesse riconoscere il settore e modernizzare il sistema finanziario nazionale.