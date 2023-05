I funzionari degli Stati Uniti sono impegnati a tenere sotto controllo lo sviluppo dell'intelligenza artificiale (IA), con nuovi piani per esaminare l'esperienza dei lavoratori con la sorveglianza fornita dall'IA.

Secondo un rapporto di Reuters, il 23 maggio i funzionari della Casa Bianca hanno dichiarato che intendono interrogare i lavoratori sul modo in cui i loro datori di lavoro utilizzano l'IA a fini di monitoraggio. Ciò avviene contestualmente allo stanziamento di investimenti federali per lo sviluppo di questa tecnologia.

Le autorità di regolamentazione degli Stati Uniti hanno in programma una sessione di consultazione per raccogliere le esperienze dei lavoratori con l'IA ai fini di monitoraggio, controllo e valutazione sul posto di lavoro. All'incontro parteciperanno anche esperti di lavoro in autosufficienza, ricercatori e responsabili politici.

L'imminente sessione di ascolto arriva solo poche settimane dopo che la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha invitato alla Casa Bianca i dirigenti delle principali aziende tecnologiche per discutere dei rischi dell'IA.

All'incontro hanno partecipato nove dei principali consiglieri dell'amministrazione Biden in materia di scienza, sicurezza nazionale, politica ed economia, oltre agli amministratori delegati di OpenAI, Microsoft e Mark Zuckerberg, CEO di Meta, tra gli altri.

Prima dell'incontro, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è rivolto alle aziende tecnologiche esortandole ad affrontare i rischi della tecnologia.

Il 4 maggio, i funzionari statunitensi hanno pubblicato gli standard per le tecnologie chiave ed emergenti, identificando otto settori dell'industria tecnologica che potrebbero avere un impatto significativo sull'economia nei prossimi anni.

Recentemente, Sam Altman, CEO di OpenAi e creatore di ChatGPT, ha testimoniato davanti al Congresso in una sessione "storica" incentrata sulle potenziali minacce poste dall'IA generativa.

Gli Stati Uniti non sono gli unici a prendere una posizione normativa nei confronti delle tecnologie emergenti. Le autorità di regolamentazione del Regno Unito hanno recentemente stanziato quasi 125 milioni di dollari per la creazione di una task force per l'IA sicura, al fine di garantire la "prontezza" dell'IA.

Nel frattempo, nell'Unione Europea, i funzionari sono in procinto di finalizzare una legislazione che potrebbe essere una delle prime serie di misure legali e linee guida al mondo che regolamentano gli strumenti di IA generativa. L'ultima tornata di deliberazioni per la legge europea sull'IA ha incluso il divieto di riconoscimento facciale negli spazi pubblici e gli strumenti di polizia predittiva.

Traduzione a cura di Walter Rizzo