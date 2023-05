Il vicepresidente degli Stati Uniti e alcuni consiglieri del presidente Joe Biden hanno tenuto un incontro con diversi CEO del mondo AI, per discutere dei potenziali rischi di questa nuova tecnologia.

Il 4 maggio, la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha tenuto un incontro con nove consiglieri dell'amministrazione Biden in materia di scienza, sicurezza nazionale, politica ed economia, nonché con i CEO di OpenAI, Microsoft, Google e della start-up Anthropic.

Prima dell'incontro, la Casa Bianca ha pubblicato una serie di annunci relativi all'AI, riguardanti il finanziamento di strutture di ricerca, politiche governative e valutazione dei sistemi basati su intelligenza artificiale.

L'incontro si è concentrato sulla trasparenza dei sistemi AI, sull'importanza di valutare e convalidare la sicurezza delle intelligenze artificiali, e di garantire che questa tecnologia sia protetta da entità malintenzionate:

"I progressi della tecnologia presentano sempre nuove opportunità e sfide. L'AI generativa non è da meno. Oggi ho incontrato i CEO di aziende all'avanguardia in tale campo, per discutere della responsabilità che governi e aziende hanno nel mitigare i rischi al fine di proteggere il pubblico."

Advances in tech always present new opportunities and challenges. Generative AI is no different.



Today, I met with CEOs of companies at the forefront of these advances to discuss the responsibility that governments and companies have to mitigate risks to protect the public. pic.twitter.com/YQOkdv1BgR — Vice President Kamala Harris (@VP) May 5, 2023

Il governo e i CEO del settore tech hanno convenuto che "sarà necessario lavorare duramente per sviluppare protezioni adeguate e garantire la sicurezza" dei sistemi basati su AI. I CEO si sono quindi impegnati a collaborare con la Casa Bianca per garantire che il popolo americano possa "beneficiare dell'innovazione rappresentata dall'AI," minimizzando i rischi. Non sono stati tuttavia condivisi ulteriori dettagli su quasi salvaguardie siano necessarie, o su cosa comporti esattamente l'impegno con il governo.

Zuckerberg era assente all'incontro, nonostante Meta lavori da anni sull'AI. Un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato alla CNN: "Il meeting era incentrato sulle aziende attualmente leader in questo settore."

"L'intelligenza artificiale è uno degli strumenti più potenti del nostro tempo, ma per coglierne le opportunità dobbiamo prima mitigarne i rischi. Oggi ho partecipato a un incontro con i leader del settore AI per discutere dell'importanza di innovare in modo responsabile e di proteggere i diritti e la sicurezza delle persone."

Artificial Intelligence is one of the most powerful tools of our time, but to seize its opportunities, we must first mitigate its risks.



Today, I dropped by a meeting with AI leaders to touch on the importance of innovating responsibly and protecting people's rights and safety. pic.twitter.com/VEJjBrhCTW — President Biden (@POTUS) May 4, 2023

La Casa Bianca punta sull'AI

Lo stesso giorno, l'amministrazione Biden ha annunciato di voler stanziare 140 milioni di dollari per lanciare sette nuovi istituti nazionali di ricerca sull'AI, portando il totale a 25 in tutto il Paese. "Questi istituti rafforzano l'infrastruttura americana per la ricerca e lo sviluppo dell'AI", ha dichiarato la Casa Bianca.

Leggi anche: CEO di Google DeepMind: mancano pochi anni a un'intelligenza artificiale comparabile a quella umana

In un annuncio separato, il governo ha dichiarato che le aziende attualmente focalizzate sullo sviluppo delle intelligenze artificiali – Anthropic, Google, Microsoft, OpenAI, NVIDIA, Hugging Face e Stability AI – prenderanno parte alla valutazione pubblica dei sistemi basati su AI durante la conferenza DEFCON di agosto.

"Abbiamo lavorato duramente all'evento Generative Red Team, che stiamo organizzando già da qualche tempo in vista della DEFCON. Siamo entusiasti del fatto che la Casa Bianca lo abbia annunciato questa mattina."

We've been hard at work on the Generative Red Team event we're doing at @defcon for a while and are excited that the @WhiteHouse announced it this morning. Here's more details:https://t.co/04oXIqXrKr — AI Village @ DEF CON (@aivillage_dc) May 4, 2023

Infine, la Casa Bianca ha dichiarato che rilascerà presto una bozza di politica sulle modalità di utilizzo dell'AI da parte del governo degli Stati Uniti, che sarà resa disponibile per commenti pubblici a partire da quest'estate. Verranno redatte politiche sullo sviluppo, l'uso e l'approvvigionamento di sistemi AI da parte dei dipartimenti e delle agenzie federali.