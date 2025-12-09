Western Union ha svelato i piani per introdurre una nuova “stable card” pensata per proteggere gli utenti nelle economie ad alta inflazione, come parte della sua strategia sulle stablecoin.

Intervenendo alla conferenza UBS Global Technology and AI, il direttore finanziario Matthew Cagwin ha spiegato che l'iniziativa si basa sulla rivelazione fatta dall'azienda durante l'Investor Day, secondo cui sta andando oltre i tradizionali pagamenti transfrontalieri per abbracciare una roadmap multi-pilastro sugli asset digitali.

Cagwin ha citato l’Argentina — dove l’inflazione annuale ha recentemente raggiunto il 250–300% — osservando che le rimesse possono perdere quasi metà del loro valore in un mese. “Immaginate che la vostra famiglia negli Stati Uniti vi mandi 500 $, ma che nel mese successivo ne valgano solo 300”, ha dichiarato.

“Riteniamo che la nostra stable card possa offrire un’utilità significativa in contesti come questo: è un’evoluzione rispetto alla nostra attuale carta prepagata disponibile negli Stati Uniti”, ha aggiunto.

Western Union emetterà una moneta

Cagwin ha inoltre rivelato l’intenzione di Western Union di emettere una propria coin. Ha spiegato che la presenza dell’azienda in 200 Paesi rappresenta un vantaggio competitivo naturale, soprattutto nei mercati emergenti dove le rimesse costituiscono una quota rilevante del PIL.

“Crediamo di poter creare un mercato per la nostra coin in questi Paesi. Volevamo poter controllare gli aspetti economici, la compliance e la distribuzione complessiva, e riteniamo di poter andare oltre questo perimetro”, ha affermato.

Un altro elemento centrale della strategia aziendale sugli asset digitali è il Digital Asset Network (DAN), che collega Western Union a quattro fornitori di servizi on-ramp e off-ramp. La piattaforma dovrebbe entrare in funzione nella prima metà del 2025.

Western Union sceglie Solana per la sua stablecoin

Come riportato da Cointelegrpah, Western Union ha confermato che il suo prossimo sistema di regolamento in stablecoin sarà basato sulla blockchain Solana (SOL). Il sistema sarà incentrato su US Dollar Payment Token (USDPT) e su un nuovo Digital Asset Network sviluppato con Anchorage Digital Bank. Il lancio di USDPT è previsto per la prima metà del 2026, con distribuzione tramite exchange partner.

Western Union ha inoltre depositato una domanda di registrazione per il marchio “WUUSD”, segnalando l’intenzione di lanciare una suite di servizi crypto che include un wallet, funzionalità di trading e l’elaborazione di pagamenti in stablecoin. La domanda è stata accettata, ma non è ancora stata assegnata a un esaminatore.