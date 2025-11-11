Negli ultimi due mesi, Zcash (ZEC) ha registrato un'impennata del 1.500% circa, raggiungendo i 750$, il livello più alto da gennaio 2018, soprattutto grazie al sostegno di figure di spicco del settore crypto come Naval Ravikant e Arthur Hayes.
In particolare, Hayes prevede che il prezzo dello ZEC raggiungerà i 1.000$ nel 2025 e i 10.000$ nel lungo termine. Tuttavia, gli indicatori tecnici suggeriscono significativi rischi di ribasso e i trader dovrebbero prestare attenzione a una sostanziale correzione dei prezzi.
ZEC al livello più alto di ipercomprato mai registrato
Questa settimana l'indice di forza relativa (RSI) settimanale di Zcash ha raggiunto 94,24, il valore più alto mai registrato.
Storicamente, il prezzo di ZEC può continuare a salire per diverse settimane dopo essere entrato nella zona di ipercomprato sopra 70, spesso seguita da forti correzioni plurimensili che vanno dal 45% a oltre il 90%.
Ciò che rende unico l'attuale rally è la sua durata. L'indice di forza relativa (RSI) di ZEC è rimasto sopra quota 70 da fine settembre, segnalando il periodo più lungo di condizioni di ipercomprato nella storia di Zcash.
Diversi analisti prevedono che nei prossimi giorni Zcash subirà una forte correzione. Tra questi figura Altcoin Sherpa, secondo il quale si tratta di un “ottimo short” che potrebbe essere sottoposto a una “violenta fine”.
Il trader Edward Morra e DarkSide ritengono che il prezzo di ZEC potrebbe scendere a 500$ a novembre dagli attuali livelli superiori a 600$.
Parametro relativo a volume spot di ZEC lampeggia segnale di avvertimento
L'attività di mercato di ZEC è entrata in una fase di “surriscaldamento”, con il cluster rosso più significativo mai registrato, secondo la Bubble Map di volume spot di CryptoQuant.
Nel 2021-2022, ZEC ha subito un crollo superiore al 95% dopo aver registrato un segnale relativamente meno severo. Le precedenti correzioni di ipercomprato sul grafico settimanale suggeriscono un avvicinamento del prezzo di ZEC alla media mobile esponenziale a 20 settimane (EMA a 20 settimane, rappresentata dall'onda verde). Ad oggi, l'onda EMA si attesta intorno ai 230$, quasi il 62% al di sotto dei prezzi attuali. Sul grafico a 4 ore, ZEC rimane all'interno di un canale parabolico ripido, testando attualmente una confluenza di supporto chiave formata dalla 20-EMA e dalla trendline parabolica inferiore.
Un rimbalzo positivo da questa zona potrebbe tuttavia riaccendere il momentum rialzista e spingere i prezzi verso la fascia superiore del pattern, approssimativamente tra 900 e 1.000$, in linea con la previsione di Hayes sopra citata.
Questo articolo non fornisce consigli o raccomandazioni di investimento. Ogni operazione comporta dei rischi: i lettori dovrebbero condurre le proprie ricerche prima di prendere una decisione.