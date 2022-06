Il secondo drop della collezione Urbanball NFT avverrà venerdì 24 giugno alle 11:00 UTC.

Dopo che il suo primo drop su Binance NFT è andato esaurito, Urbanball terrà un secondo drop con NFT basati sullo street football belga. Gli NFT verranno distribuiti tramite pacchetti di mystery box, e presenteranno vincitori di tornei di street football provenienti da Bruxelles e Anversa. Saranno coniati 10.000 NFT, e ogni mystery box costerà 25$: uno sconto del 50% rispetto al primo drop.

Ogni mystery box contiene un personaggio o una carta abilità: sono necessari entrambi i token per giocare al gioco Play-to-Earn (P2E) Urbanball, il cui rilascio è previsto per la fine dell'anno.

Le carte personaggio raffigurano giocatori di street football che hanno vinto i tornei Urbanball di fightball uno contro uno nei loro paesi d'origine. Questi tornei sono presentati da Sean Garnier, due volte campione del mondo di calcio freestyle e icona sportiva sui social media. Ovviamente, anche Sean Garnier è raffigurato in una carta personaggio.

Le carte abilità rappresentano diverse tecniche calcistiche utilizzate per migliorare le prestazioni dei personaggi in gioco.

Il gioco presenta svariate modalità di competizione sia, PvP che PvE, con ricompense riscattabili per esperienze reali. Tutto questo viene guidato da Garnier, che vanta 19 milioni di follower sui social media e oltre 2 miliardi di visualizzazioni sui suoi video. Garnier ha collaborato con la piattaforma di fan-engagement Ex Sports per offrire agli atleti una maggiore visibilità e nuove potenziali entrate con gli NFT.

Al di fuori del gioco, gli NFT sono oggetti da collezione digitali con utilità che possono aiutare a far crescere e sviluppare le carriere degli atleti attraverso un modello di entrate unico, che vede la maggior parte di ogni vendita primaria andare a loro. I possessori di NFT rari ricevono anche premi esclusivi, come incontri con gli atleti.

Nel primo drop, il detentore del Garnier Flame Edition NFT è stato premiato con un viaggio in Qatar, interamente pagato da Garnier, per incontrare le superstar del calcio Neymar da Silva Santos Júnior e guardare il torneo Redbull Neymar Jr.

I drop di NFT avverranno mensilmente fino a una Initial Game Offering (IGO), prevista per dicembre, e ogni drop presenterà nuovi atleti di street football provenienti da diversi paesi. Le finali si svolgeranno in luoghi chiave di Dubai, come il Dubai Mall e il Burj Khalifa, in collaborazione con Emaar Entertainment.

La collaborazione fra Binance NFT ed Ex Sports si è sviluppata perché entrambi riconoscono il potenziale di coltivare coltivare talenti emergenti e supportano la crescita degli sport di nicchia. Ex Sports aggrega le IP sportive e promuove un ecosistema con reale utilità benefica, per apportare benefici agli atleti meno conosciuti.

Informazioni su Urbanball

Urbanball è un ecosistema completo dedicato allo street-football che comprende un gioco P2E, collezionabili NFT, tornei di fightball uno contro uno, microeventi, e-commerce e gestione dei talenti. Più di 10 atleti si sono già uniti al brand, inclusi ex e attuali campioni mondiali di calcio Panna e Freestyle, con complessivamente oltre 30 milioni di follower sui social media.

Informazioni su Binance NFT

Binance NFT, il mercato NFT ufficiale di Binance, offre un mercato aperto per artisti, creatori, appassionati di criptovalute, collezionisti di NFT e fan creativi in tutto il mondo, con la migliore liquidità e commissioni estremamente economiche. Presenta tre linee di prodotti: eventi premium, mystery box e un marketplace.

Binance NFT sta realizzando la prima e più grande piattaforma di trading GameFi NFT, con IGO che offrono gli asset in-game dei principali progetti gaming.

Per maggiori informazioni, nft.binance.com.

Per collaborazioni con creatori e artisti, contatta nft@binance.com.

Informazioni su Ex Sports

EX Sports è una piattaforma di fan-engagement con un marketplace per NFT, live-streaming, gaming ed e-commerce. La missione principale del progetto è promuovere gli atleti degli sport di nicchia, come Muay Thai, jiu-jitsu, powerlifting e street football: queste discipline presentano numerosi fan, ma spesso gli atleti vengono trascurati rispetto alle stelle dell'NBA o dell'NFL, che attualmente beneficiano maggiormente di NFT e oggetti da collezione digitali.

Ex Sports si batte per questi atleti meno conosciuti.

Per maggiori informazioni, contatta marketing@ex-sports.io.