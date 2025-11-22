ARK Invest ha chiuso la settimana con una nuova tornata di accumuli in diversi dei suoi fondi di punta, aumentando le posizioni in Circle, Bullish, BitMine, Robinhood e negli ETF Bitcoin, mentre le azioni legate alle crypto rimbalzavano.

La parte più consistente degli acquisti ha riguardato Bullish: secondo le notifiche di negoziazione di venerdì, l’ARK Innovation ETF (ARKK), l’ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) e l’ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) hanno ampliato la loro esposizione. Complessivamente, questi acquisti hanno raggiunto un valore di circa 2 milioni di dollari, sulla scia del +5,75% registrato da Bullish nella giornata.

ARK ha proseguito anche l’accumulo su BitMine, con acquisti congiunti da parte di ARKF, ARKK e ARKW per un valore di circa 830.000 $. BitMine ha chiuso la seduta in lieve calo, ma è rimasta all’interno del suo recente intervallo di trading intorno ai 26 $.

La società ha inoltre aggiunto piccole posizioni in Circle e Robinhood. Ha acquistato 3.529 azioni Circle, per un valore di 250.000 $, mentre il titolo dell’emittente di stablecoin guadagnava oltre il 6%. ARK ha infine aggiunto circa 200.000 $in nuove azioni Robinhood.

Le azioni Bullish guadagnano quasi il 6% venerdì. Fonte: Google Finance

ARK aumenta le partecipazioni negli ETF Bitcoin

Venerdì, ARK ha aumentato la sua esposizione agli ETF Bitcoin (BTC) di quasi 600.000$, grazie ai nuovi acquisti dell’ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). I fondi ARKF e ARKW hanno aggiunto complessivamente oltre 20.000 azioni.

L’operazione arriva in un momento in cui il mercato statunitense degli ETF Bitcoin spot sta affrontando una delle flessioni più marcate dal suo lancio. Giovedì i 12 fondi hanno registrato quasi 1 miliardo di dollari in deflussi netti, segnando il secondo più grande prelievo giornaliero di sempre e ponendo il gruppo sulla traiettoria per la settimana più debole da febbraio.

I deflussi si sono accelerati nell’ultimo mese, con circa 4 miliardi di dollari usciti dai prodotti mentre il prezzo di Bitcoin è sceso di quasi il 30% dai recenti massimi.

ARK si scatena negli acquisti crypto

Giovedì, ARK ha messo a segno la sua operazione di acquisto più consistente della settimana. La società ha comprato 10,1 milioni di dollari in Coinbase, 9,9 milioni in BitMine, 9 milioni in Circle e 9,65 milioni in Bullish, oltre a ulteriori acquisti per 16,8 milioni di dollari in Nvidia e 6,8 milioni in Robinhood.

Prima di ciò, mercoledì la società aveva anche acquistato azioni Bullish per un valore di 16,8 milioni di dollari, circa 15 milioni di dollari in Circle e quasi 7,6 milioni di dollari in BitMine attraverso i suoi ETF ARKF, ARKW e ARKK.