Il Center for Artificial Intelligence and Digital Policy (CAIDP) ha presentato ieri una denuncia alla Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti nel tentativo di impedire il rilascio di potenti sistemi di intelligenza artificiale ai consumatori.

La denuncia è incentrata sul modello linguistico di grandi dimensioni recentemente rilasciato da OpenAI, GPT-4, che il CAIDP descrive come "parziale, ingannevole e un rischio per la privacy e la sicurezza pubblica".

Il CAIDP, un'organizzazione di ricerca indipendente senza scopo di lucro, sostiene che il rilascio commerciale del GPT-4 viola la Sezione 5 della legge FTC, che proibisce "atti o pratiche sleali o ingannevoli nel o sul commercio".

A sostegno della sua tesi, l'organizzazione di etica dell'IA ha citato i contenuti della scheda di sistema del GPT-4, che affermano:

"Abbiamo riscontrato che il modello ha il potenziale di rafforzare e riprodurre specifici pregiudizi e visioni del mondo, comprese dannose associazioni stereotipate e avvilenti per alcuni gruppi emarginati".

Il documento riporta che: "I sistemi di IA avranno un potenziale ancora maggiore per rafforzare intere ideologie, visioni del mondo, verità e non verità, e per consolidarle o bloccarle, precludendo future contestazioni, riflessioni e miglioramenti".

Denuncia presentata dal Center for AI and Digital Policy contro OpenAI. Fonte: CAIDP

Il CAIDP ha aggiunto che OpenAI ha rilasciato GPT-4 al pubblico per uso commerciale con piena consapevolezza di questi rischi e che non sia stata effettuata alcuna valutazione indipendente di GPT-4 prima del suo rilascio.

Di conseguenza, il CAIDP richiede alla FTC di condurre un'indagine sui prodotti di OpenAI e di altri operatori di potenti sistemi di IA:

"È tempo che la FTC agisca [...] CAIDP esorta la FTC ad aprire un'indagine su OpenAI, a bloccare ulteriori rilasci commerciali di GPT-4 e a garantire l'istituzione di protezioni necessarie per proteggere i consumatori, le imprese e il mercato commerciale".

Mentre ChatGPT-3 è stato rilasciato a novembre, l'ultima versione, GPT-4, è considerata dieci volte più intelligente. Al momento del rilascio, il 14 marzo, uno studio ha rilevato che GPT-4 è stato in grado di superare i più rigorosi esami di scuola superiore e di giurisprudenza degli Stati Uniti entro il 90° percentile.

Inoltre, è in grado di rilevare le vulnerabilità degli smart contract su Ethereum, tra le altre cose.

Stamattina ho hackerato la nuova API di ChatGPT e ho scoperto qualcosa di molto interessante: ci sono oltre 80 plugin segreti che possono essere rivelati rimuovendo un parametro specifico da una call API. I plugin segreti includono un "plugin DAN", "Crypto Prices Plugin" e molti altri.

This morning I was hacking the new ChatGPT API and found something super interesting: there are over 80 secret plugins that can be revealed by removing a specific parameter from an API call.



The secret plugins include a "DAN plugin", "Crypto Prices Plugin", and many more. pic.twitter.com/Q6JO1VLz5x — (@rez0__) March 24, 2023

La denuncia arriva proprio mentre Elon Musk, Steve Wozniak di Apple e una serie di esperti di IA hanno firmato una petizione per "mettere in pausa" lo sviluppo di sistemi di IA più potenti di GPT-4.

Oggi ho un po' di angoscia esistenziale per l'AI

Having a bit of AI existential angst today — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2023

Il presidente del CAIDP, Marc Rotenberg, era tra gli altri 2600 firmatari della petizione, presentata il 22 marzo dal Future of Life Institute.

Gli autori sostengono che "l'intelligenza artificiale avanzata potrebbe rappresentare un profondo cambiamento nella storia della vita sulla Terra", nel bene e nel male.

Anche l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) ha invitato gli Stati ad attuare la "Raccomandazione sull'etica dell'IA" delle Nazioni Unite.

Dopo che più di 1000 professionisti del settore tecnologico hanno richiesto una pausa nella realizzazione dei più potenti sistemi di #AI, l'@UNESCO invita i paesi ad attuare immediatamente la sua Raccomandazione sull'etica dell'IA, il primo framework globale di questo tipo, adottato da 193 Stati membri.

After +1000 tech workers urged pause in the training of the most powerful #AI systems, @UNESCO calls on countries to immediately implement its Recommendation on the Ethics of AI - the 1st global framework of this kind & adopted by 193 Member Stateshttps://t.co/BbA00ecihO pic.twitter.com/GowBq0jKbi — Eliot Minchenberg (@E_Minchenberg) March 30, 2023

Contestualmente, un ex ricercatore di IA per Google ha recentemente affermato che il chatbot di IA di Google, "Bard", sia stato addestrato sfruttando le risposte di ChatGPT.

Mentre il ricercatore si è dimesso in seguito all'incidente, i dirigenti di Google hanno negato le accuse del loro ex collega.

Traduzione a cura di Walter Rizzo