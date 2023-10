Stando ad una nuova previsione, il ritorno in auge di Bitcoin (BTC) potrebbe avvenire per gentile concessione del governo degli Stati Uniti.

In un thread su X del 4 ottobre, Arthur Hayes, ex amministratore delegato dell'exchange di criptovalute BitMEX, ha indicato l'aumento dei rendimenti come precursore di un nuovo bull market di Bitcoin e criptovalute.

Hayes: I rialzisti di Bitcoin dovrebbero puntare alla "mancanza di via d'uscita" degli Stati Uniti

I rendimenti del Tesoro americano "urlano al rialzo" e per questo Hayes ritiene che un punto di svolta macroeconomico sia solo questione di tempo.

Il motivo è il cosiddetto "bear steepener", un fenomeno che descrive i tassi di interesse a lungo termine che aumentano più rapidamente di quelli a breve termine.

"Perché amo i mercati in questo momento in cui i rendimenti sono in aumento? I modelli bancari non hanno alcuna idea che si verifichi un bear steepener (ribasso più marcato)", ha affermato.

Dato l'attuale forte aumento della curva 2s30s – la differenza tra i rendimenti trentennali e quelli biennali – combinato con l'aumento dei tassi di interesse a lungo e a breve termine, la pressione sull'economia sta aumentando.

"A causa della leva finanziaria e dei rischi non lineari insiti nei portafogli delle banche, queste ultime venderanno obbligazioni o pagheranno IRS fissi al crescere dei tassi. Più vendite generano più vendite, il che non è positivo per i prezzi delle obbligazioni", prosegue Hayes.

Il risultato dovrebbe essere chiaro: un ritorno alle iniezioni massicce di liquidità, contrastando la restrizione quantitativa osservata da fine 2021 che ha messo sotto pressione i mercati delle criptovalute.

Per Hayes, ciò non può avvenire senza gravi perdite lungo il percorso. Ha quindi concluso:

"Più velocemente questo bear steepener sale, più velocemente qualcuno finisce a gambe all'aria, più velocemente tutti riconoscono che non c'è altra via d'uscita se non la stampa di denaro per salvare i mercati dei titoli di stato, più velocemente torneremo al bull market delle crypto :). Il Signore è il mio pastore, non mancherò di nulla".

Grafico mensile del rendimento delle obbligazioni statunitensi a 30 anni. Fonte: TradingView

Dati forniti da TradingView rivelano come il rendimento dei titoli di Stato statunitensi a 30 anni abbia raggiunto il 5% questa settimana per la prima volta da agosto 2007, prima della Crisi Finanziaria Globale.

Nel corso della discussione, Philip Swift, creatore della risorsa statistica LookIntoBitcoin e cofondatore della suite di trading Decentrader, ha espresso il suo sostegno alla previsione di Hayes.

Un grafico di accompagnamento ha mostrato la relazione tra Bitcoin e i rendimenti del Tesoro.

"Sarebbe il principale catalizzatore per il bull market di Bitcoin", commenta a proposito di un teorico ripristino dell'espansione dell'offerta di moneta.

Grafico commentato dei rendimenti del Tesoro rispetto a BTC/USD. Fonte: Philip Swift/X

Debito degli Stati Uniti verso il proprio "Uptober"

Parallelamente, gli Stati Uniti continuano ad accrescere il loro debito nazionale da record a un ritmo sorprendente.

Due settimane dopo aver superato per la prima volta i 33.000 miliardi di dollari, il governo ha incrementato il totale di 275 miliardi di dollari in un solo giorno.

La notizia non è passata inosservata agli analisti finanziari.

Il debito totale degli Stati Uniti è aumentato di 275 miliardi di dollari in un solo giorno, lo stesso importo del prestito totale del mese scorso. Eppure...

- Uomini stranieri non qualificati e di età militare stanno invadendo il paese.

- Criminali violenti catturati e rilasciati

- Uso di droga a cielo aperto

- Cultura americana a pezzi Gli Stati Uniti non funzionano più.

Total US debt just rose $275 billion in one day—the same amount as last month's total borrowing.



Yet —

• Unskilled military-aged foreign men are invading

• Violent criminals caught & released

• Open-air drug use

• American culture in shambles



The US doesn't work for you. pic.twitter.com/03YUxyiQtB — Joe Consorti ⚡ (@JoeConsorti) October 3, 2023

"In un solo giorno, gli Stati Uniti hanno aggiunto più della metà dell'intero capitale di mercato di Bitcoin in termini di debito", ha replicato Samson Mow, CEO della società di adozione di Bitcoin Jan3.

"Si tratta di qualcosa come 10 milioni di BTC. Eppure ci sono ancora persone che non sono sicure che 27.000$ sia un buon prezzo per comprare".

Grafico orario di BTC/USD. Fonte: TradingView

Al momento della stesura, BTC/USD è scambiato a circa 27.500$.

Questo articolo non contiene consigli o raccomandazioni di investimento. Ogni operazione di investimento e di trading comporta dei rischi e i lettori devono condurre le proprie ricerche prima di prendere una decisione.

Traduzione a cura di Walter Rizzo