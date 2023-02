L'8 febbraio Bitcoin (BTC) ha raggiunto una resistenza chiave, consentendo al mercato delle criptovalute di ricevere una spinta da una fonte familiare.

I dati di Cointelegraph Markets Pro e TradingView mostrano che durante la notte BTC/USD ha raggiunto l'importante zona dei 23.400 $ su Bitstamp.

La coppia ha reagito positivamente alle ultime dichiarazioni della Federal Reserve degli Stati Uniti, spingendo al rialzo anche le azioni durante la sessione di trading del 7 Febbraio a Wall Street.

Durante la sua apparizione, Jerome Powell, presidente della Fed, ha nuovamente menzionato la "disinflazione", rafforzando le speranze del mercato che i rialzi dei tassi di interesse possano raffreddarsi più rapidamente per adeguarsi all'inflazione. Queste speranze derivano dall'ultima riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) del 1° febbraio, in cui la Fed ha aumentato i tassi dello 0,25%.

"Il messaggio che abbiamo trasmesso durante la riunione del FOMC di mercoledì scorso è stato che il processo di disinflazione — il processo di riduzione dell'inflazione — è cominciato, ed è partito dal settore dei beni, che rappresenta circa un quarto della nostra economia", ha dichiarato all'Economic Club di Washington.

Powell ha tuttavia avvertito che c'è "molta strada da fare" e che gli Stati Uniti si trovano "nelle primissime fasi della disinflazione".

Ciononostante, gli asset di rischio sono saliti fino alla chiusura di Wall Street, con l'S&P 500 e il Nasdaq Composite Index in rialzo rispettivamente dell'1,3% e dell'1,9%.

Anche Bitcoin ha annullato la debolezza precedente, essendo sceso sotto i 22.700 $ all'inizio della settimana, ma i tori si sono dimostrati inefficaci nell'affrontare la liquidità richiesta a 23.400$ e oltre.

Tale liquidità è rimasta disponibile nel corso della giornata, come risulta dai dati relativi all'order book di Binance forniti da Material Indicators, risorsa di monitoraggio on-chain.

"I mercati sono saliti fino alla chiusura di ieri, con l'ultima candela H4 del Bitcoin che mostra debolezza alla resistenza e crea una shooting star", ha riassunto il famoso trader Mark Cullen a proposito degli ultimi eventi.

Crucial area held for #Bitcoin, so we should be seeking for continuation.



Gameplan is simple;

- Crack $23.3K and we'll see new highs, correction is over.



- Lose $22.6K and I'll be seeking $21.5-21.7K for longs on #Bitcoin. pic.twitter.com/xJp6iSbeQb