BitMEX, nota piattaforma per il trading di criptovalute, ha annunciato un esclusivo NFT per celebrare il 19° scudetto del Milan: il primo dopo 11 anni. Il "Born to Lead NFT", in edizione limitata, celebra l'incredibile stagione dei rossoneri.

Questo NFT offre ai tifosi l'opportunità di possedere un pezzo di storia della loro squadra. Garantisce inoltre ulteriori vantaggi, come due biglietti per l'ospitalità VIP, un tour esclusivo dietro le quinte, nonché voli e alloggi gratuiti. Il tifoso che farà l'offerta più alta per l'NFT riceverà anche una maglia del Milan autografata.

Attualmente l'NFT è in vendita sul sito web BornToLead: tutti i proventi saranno devoluti a Fondazione Milan, il ramo no-profit del club che si occupa di sostenere il calcio e le iniziative benefiche in tutto il mondo.

Michele Bertacco, Chief Marketing Officer di BitMEX, ha dichiarato:

"I momenti leggendari dell'AC Milan presenti nelle prime due NFT della campagna 'Born to Lead' hanno fatto innamorare molti di questo sport, e ora sono immortalati per sempre sulla blockchain. Questo terzo progetto, la vittoria dello scudetto della stagione 2021/22, è il modo perfetto per chiudere la nostra prima stagione vincente insieme. Non si tratta solo di vincere, ma anche di come si vince, e siamo molto orgogliosi di collaborare con l'AC Milan, un club storico e un partner incredibile che ha dimostrato la sua progressività nell'abbracciare il mondo delle criptovalute."

Entusiasmo condiviso anche da Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer dell'AC Milan:

"Questo è un progetto fantastico che riesce a combinare con successo la natura innovativa dell'AC Milan con il suo patrimonio e la sua tradizione. Un tributo ad alcuni dei momenti più iconici della lunga storia del Club con un tocco di modernità. Siamo particolarmente orgogliosi del fatto che questo progetto contribuirà anche a sostenere Fondazione Milan e le sue iniziative benefiche in tutto il mondo".

Il mondo del calcio e quello dei token non fungibili sono sempre più connessi. A marzo Zlatan Ibrahimović, superstar del calcio internazionale e attuale attaccante del Milan, ha pubblicato la sua prima opera d'arte NFT. Il mese precedente Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain e della nazionale italiana di calcio, aveva annunciato l'acquisto di un'isola su The Sandbox.