Stando a un nuovo rapporto redatto dalla piattaforma crypto Mercado Bitcoin, nel 2025 l'attività in Brasile avrebbe vissuto una forte espansione, con un volume totale di transazioni in crescita del 43% su base annua e un investimento medio per utente superiore ai 1.000$.

Il rapporto, intitolato “Raio-X do Investidor em Ativos Digitais 2025”, sottolinea che il mercato brasiliano crypto non è più guidato esclusivamente dalla speculazione, ma piuttosto dagli investimenti strutturati e dalla pianificazione del portafoglio. I dati provengono dall'attività della piattaforma Mercado Bitcoin, il più grande exchange di asset digitali dell'America Latina.

In base al report, l'importo medio investito per persona ha raggiunto circa 5.700 real brasiliani, equivalenti a oltre 1.000$. Al contempo, il 18% degli investitori ha allocato fondi su più di una crypto, indicando un graduale shift verso la diversificazione piuttosto che verso puntate su singoli asset.

Bitcoin (BTC) è rimasto l'asset più scambiato, seguito dalla stablecoin USDt (USDT) ancorata al dollaro statunitense, Ether (ETH) e Solana (SOL), come emerge dal resoconto. Le stablecoin si sono anche distinte come strumento fondamentale per gli investitori nuovi ed esistenti, rappresentando circa tre volte più transazioni rispetto all'anno precedente, a causa della ricerca di una minore volatilità da parte degli utenti in un contesto macroeconomico incerto.

Bitcoin rimane asset più scambiato in Brasile. Fonte: Mercado Bitcoin

Prodotti crypto a basso rischio registrano crescita del 108% in Brasile

La relazione rivela inoltre come i prodotti crypto a basso rischio abbiano guadagnato slancio nel 2025. Le offerte digitali a reddito fisso, note localmente come Renda Fixa Digital (RFD), hanno registrato un aumento del 108% nel volume degli investimenti, con Mercado Bitcoin che ha distribuito circa 325 milioni di dollari agli investitori nel 2025.

A livello demografico si è registrato un cambiamento. Gli investitori di età inferiore ai 24 anni hanno registrato un aumento del 56% su base annua. Tuttavia, Mercado Bitcoin ha constatato un incremento della domanda in tutte le fasce d'età, compresi i profili istituzionali e quelli con elevati patrimoni netti.

A livello regionale, il sud-est e il sud del Brasile hanno continuato a dominare in termini di volume delle transazioni, guidati da San Paolo e Rio de Janeiro, a fronte di una maggiore visibilità degli stati del centro-ovest e del nord-est grazie alla diffusione geografica della partecipazione alle criptovalute.

Itaú Asset consiglia allocazione in Bitcoin tra 1% e 3%

Come riportato da Cointelegraph, Itaú Asset Management ha raccomandato agli investitori di allocare tra l'1% e il 3% dei propri portafogli in Bitcoin, citando i crescenti rischi geopolitici, i cambiamenti nella politica monetaria e la continua volatilità delle valute.

In una relazione stilata da Renato Eid, stratega finanziario, Bitcoin appare come un asset distinto, dotato di un proprio profilo di rendimento e di un potenziale ruolo di copertura grazie alla sua natura globale e decentralizzata, nonostante le forti oscillazioni di prezzo registrate nel corso del 2025.