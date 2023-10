Bitcoin (BTC) inizia l'ultima settimana del mese all'insegna del rialzo, con guadagni del 3% che portano il mercato delle criptovalute verso l'alto.

BTC/USD torna così in prossimità dei massimi annuali mentre si prepara una battaglia per la resistenza, in ciò che potrebbe rivelarsi un classico "Uptober" per Bitcoin e le altcoin. Riusciranno i rialzisti a vincere?

Questa è la domanda chiave per i trader e gli operatori di mercato in vista della prima apertura della settimana a Wall Street, mentre l'Asia imposta il tono per una rimonta delle criptovalute.

Data l'entità della resistenza da superare, tuttavia, i trader giocano sul sicuro: previsioni meno altisonanti del previsto e con pochi che credono che la strada oltre i 32.000$ si spianerà facilmente.

Bitcoin dovrà anche schivare i potenziali venti contrari sotto forma di dati macroeconomici, in un momento in cui l'inflazione continua a sfidare le aspettative.

In vista della decisione sui tassi di interesse della Federal Reserve degli Stati Uniti del 1° novembre, i dati finali del mese saranno ancora più significativi. Gli eventi geopolitici, nel frattempo, aggiungono un altro elemento all'imprevedibilità del mercato.

Con una posta in gioco molto alta per le criptovalute e gli asset di rischio, la settimana si preannuncia come una montagna russa, mentre i sostenitori di Bitcoin cercano di ottenere un importante cambiamento di tendenza mediante un breakout dal trading range plurimensile.

L'RSI fa vacillare gli operatori di Bitcoin rispetto al rally

Grafico giornaliero di BTC/USD. Fonte: TradingView

Come riportato da Cointelegraph, questi massimi trimestrali vengono affrontati con sospetto da alcuni trader, che ritengono difficile il superamento dei 32.000$.

"Si sta dirigendo verso la parte superiore dell'intervallo del 2023", riassume il popolare trader Daan Crypto Trades su X (ex Twitter).

"Non sarà facile sfondare i 31-32.000$, ma se ciò avvenisse punterei ai 38.000$. Fino ad allora rimarrà un intervallo di oscillazione".

Grafico giornaliero commentato di BTC/USD. Fonte: Daan Crypto Trades/X

A poche ore dall'apertura di Wall Street, BTC/USD si sta allontanando dai massimi, tornando verso la soglia dei 30.000$.

Analizzando le probabilità di un calo più profondo, il popolare trader Ali ha richiamato l'attenzione sulle letture dell'indice di forza relativa (RSI).

"Una correzione imminente dei prezzi sembra essere all'orizzonte, a meno che BTC non riesca a chiudere una candela giornaliera al di sopra dei 31.560$", avverte il trader.

In data odierna, con un valore di 77, l'RSI si colloca già a livelli che, secondo Ali, hanno provocato "brusche correzioni" a partire dal marzo di quest'anno. Di norma, qualsiasi valore superiore a 70 è considerato "ipercomprato".

Grafico giornaliero di BTC/USD con RSI. Fonte: Ali/X

Altri si sono dimostrati decisamente più ottimisti, come Philip Swift, cofondatore della suite di trading DecenTrader e creatore della risorsa statistica Look Into Bitcoin.

#bitcoin +30.000$.

Addio bear.

Il popolare trader CredibleCrypto ha invece descritto il breakout di Bitcoin come "quasi giunto". Aggiornando un'idea di fine agosto, ha suggerito che i 30.000$ siano il livello chiave da rompere per un cambio di trend.

Ci siamo quasi...

Come riportato da Cointelegraph Markets Pro e TradingView, Bitcoin è partito alla grande nell'ultima settimana dell'Uptober, arrivando a sfiorare i 31.000$.

PCE e GDP in vista del FOMC

I dati dell'indice PCE (Personal Consumption Expenditures) sono in cima all'agenda macro degli Stati Uniti questa settimana, e il tempismo è notevole.

La Fed si riunirà per decidere la politica dei tassi d'interesse il 1° novembre e, essendo uno dei suoi parametri preferenziali per l'inflazione, l'indice PCE è molto seguito dai mercati. È previsto anche il dato sul prodotto interno lordo del terzo trimestre.

Nonostante i dati recenti siano stati costantemente superiori alle attese, sottolineando la presenza di un'inflazione persistente, le probabilità di ulteriori rialzi dei tassi restano trascurabili. Secondo i dati del FedWatch Tool del CME Group, c'è addirittura l'1,6% di possibilità di un taglio dei tassi da parte del Federal Open Market Committee (FOMC) la prossima settimana.

Grafico delle probabilità dei tassi target della Fed. Fonte: CME Group

"Nel frattempo, la stagione degli utili è in pieno sviluppo e le speculazioni sulla Fed continuano. La volatilità è ottima per i trader", riporta la fonte di analisi finanziaria The Kobeissi Letter.

Eventi chiave della settimana:

1. Licenze edilizie - Mercoledì

2. Vendite di case nuove - mercoledì

3. Discorso del presidente della Fed Powell - Mercoledì

4. PIL del 3° trimestre 2023 - Giovedì

5. Compravendite di case in attesa - giovedì

6. Dati sull'inflazione PCE di settembre - venerdì

Manca una settimana alla riunione della Fed di novembre.

Skew e altri tengono d'occhio la forza del dollaro statunitense, con l'indice del dollaro statunitense (DXY) che rallenta il trend rialzista partito a metà luglio.

"Cerchiamo una continuazione del trend o una chiara rottura del trend giornaliero questa settimana o a novembre", recita nei commenti.

Skew conclude che un "importante movimento" dovrebbe verificarsi a breve.

Grafico giornaliero dell'indice del dollaro americano. Fonte: TradingView

Bilanci degli exchange mostrano una "chiara tendenza"

La tendenza negativa dei bilanci in BTC degli exchange viene riportata di frequente, in quanto hanno raggiunto livelli che non si vedevano dal 2018.

Secondo gli ultimi dati della piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant, le principali piattaforme di trading dispongono ora di un saldo complessivo di 2,024 milioni di BTC.

Grafico delle riserve di Bitcoin exchange BTC. Fonte: CryptoQuant

Il crollo di FTX avvenuto a novembre 2022 ha accelerato il ritmo di riduzione del saldo e, nonostante la ripresa del prezzo di BTC di quest'anno, la tendenza non ha ancora invertito la direzione.

James Straten, analista di ricerca e dati presso la società di crypto insights CryptoSlate, ha osservato che i depositi sugli exchange sono ai minimi da un anno a questa parte.

"Sin dall'inizio di Bitcoin, i depositi hanno costantemente superato i prelievi. Tuttavia, con il crollo di FTX di novembre '22 e la crisi di SVB di marzo '23, la tendenza si è invertita per la prima volta", si legge in un post di X del fine settimana.

"Ora, con i depositi che toccano i minimi storici e i prelievi stabili ma elevati, emerge una chiara tendenza: le monete stanno lasciando costantemente gli exchange".

Grafico del dominio delle transazioni in Bitcoin sugli exchange. Fonte: James Straten/X

Il grafico a corredo mostra la percentuale di transazioni in BTC che coinvolge gli exchange, pari al 36% del totale.

Assenti i "neofiti" di Bitcoin questo mese

La price action di BTC, pur essendo vantaggiosa per il sentiment di mercato, sta mostrando caratteristiche "artificiali", avverte la ricerca di CryptoQuant.

In uno dei suoi aggiornamenti di mercato Quicktake del 22 ottobre, il collaboratore SignalQuant ha rivelato un basso numero di nuovi operatori di mercato nell'ultimo mese.

SignalQuant si è avvalso del parametro Sum Coin Age Distribution, ovvero un metodo per separare i dati relativi alle transazioni non spese (UTXO) più recenti da quelli più vecchi.

"È interessante constatare che quando questo indicatore raggiunge un picco, si tratta di un punto di svolta per il prezzo di BTC nel lungo termine", scrive SignalQuant a proposito degli output di età compresa tra una settimana e un mese, che corrispondono ai "nuovi arrivati" sul mercato.

"In effetti, l'indicatore di tendenza di ingresso 1w~1m era al di sopra della linea di base quando il prezzo di BTC ha toccato il suo minimo a fine '18, al minimo a fine '22, e dopo il crollo dovuto al Covid a marzo '20. Ma adesso, invece di dirigersi verso la linea di base, rimane basso".

Grafico commentato della distribuzione dell'età delle monete Bitcoin. Fonte: CryptoQuant

SignalQuant ha concluso che, sebbene nessun singolo indicatore possa fornire una spiegazione complessiva del comportamento del mercato, i dati relativi alla somma delle monete erano "troppo significativi per essere ignorati".

In precedenza, Cointelegraph aveva rilevato come i detentori a lungo termine controllino ora più che mai l'offerta di BTC.

Paura sui mercati assente in una "zona spaventosa" per Bitcoin

Dopo un lungo periodo in cui non si è registrato alcun movimento, il Crypto Fear & Greed Index sta iniziando a mostrare segni di volatilità.

Durante il fine settimana, il classico indicatore di sentiment è schizzato in territorio di "avidità", raggiungendo i 63/100: il valore più alto dal 12 luglio.

L'aumento ha coinciso con i tentativi di Bitcoin di sfondare quota 30.000$ durante il fine settimana, rafforzando l'importanza di questo livello di prezzo nella mente dei trader.

Crypto Fear & Greed Index. Fonte: Alternative.me

A tal proposito, il popolare trader Altcoin Sherpa ha descritto i 30.000$ come "un'area spaventosa".

"Considero ancora questo picco estremamente importante per capire dove andrà il prezzo", spiega su X, aggiungendo che "stiamo per scoprire se raggiungeremo i 20 o i 40 mila dollari nel medio termine".

Come altri, Altcoin Sherpa ha sottolineato come i 32.000$ rappresentino la soglia fondamentale che i rialzisti dovranno superare.

"In pratica, se rompiamo con forza i 32.000$, raggiungeremo i 40.000$", ha proseguito.

"Se formiamo un lower high qui intorno o veniamo respinti intorno ai 32.000$ con forza, ritengo che andremo verso i 20.000$. L'istinto mi suggerisce che andremo a 40.000$, ma i 32.000$ sono un livello molto forte nel complesso e non mi sento sicuro al riguardo".

Grafico giornaliero commentato di BTC/USD. Fonte: Altcoin Sherpa/X

Questo articolo non contiene consigli o raccomandazioni di investimento. Ogni operazione di investimento e di trading comporta dei rischi e i lettori devono condurre le proprie ricerche prima di prendere una decisione.

Traduzione a cura di Walter Rizzo