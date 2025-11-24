Secondo la macroeconomista Lyn Alden, attualmente non sembrerebbe probabile un crollo significativo di Bitcoin e del mercato crypto in generale.

“Non abbiamo raggiunto livelli euforici in questo ciclo; pertanto, non vi sono motivi sufficienti per aspettarsi una sorta di capitolazione importante”, spiega Alden durante una recente puntata del podcast What Bitcoin Did.

“Il ciclo potrebbe protrarsi più a lungo di quanto ci si possa aspettare, poiché non guidato dall'halving, ma da fattori macroeconomici più ampi e dall'interesse per l'asset stesso”, sottolinea Alden, respingendo l'idea che il ciclo quadriennale sia ancora intatto.

La posizione riflette i commenti di altri dirigenti del settore crypto, come Matt Hougan, chief investment officer di Bitwise, che ha recentemente respinto la teoria del ciclo quadriennale e sostenuto che il mercato probabilmente durerà “ancora per diversi anni”.

Alden: Risultati di mercato generalmente non come ci si aspetta

Tuttavia, non tutti concordano con Alden sul fatto che una capitolazione importante sia fuori discussione. Vineet Budki, CEO della società di venture capital Sigma Capital, ha recentemente dichiarato a Cointelegraph che prevede un ritracciamento di Bitcoin (BTC) tra il 65% e il 70% nei prossimi due anni.

Lyn Alden interviene nel podcast What Bitcoin Did con Danny Knowles. Fonte: What Bitcoin Did

Alden ritiene che i risultati di mercato raramente corrispondano agli scenari estremi immaginati dagli investitori. “Di solito non sono positivi come ci si aspetta, ma nemmeno negativi: spesso queste cose vanno così”, dichiara.

La notizia emerge mentre Bitcoin è in fase di ribasso dopo aver raggiunto il nuovo massimo storico di 125.100$ il 5 ottobre, scendendo fino a 80.700$ giovedì, prima di recuperare leggermente a 85.710$ al momento della pubblicazione, secondo quanto riportato da CoinMarketCap.

Negli ultimi 30 giorni Bitcoin ha registrato un calo del 22,46%. Fonte: CoinMarketCap

Anche il sentiment del mercato è peggiorato, a fronte delle aspettative di molti trader che prevedevano un aumento di fine anno e persino nuovi massimi, con alcuni, come il cofondatore di BitMEX Arthur Hayes, che prevedevano un aumento fino a 250.000$.

Alden: “Nessuno merita un mercato rialzista”

Il recente crollo del prezzo di Bitcoin ossessiona i trader che si chiedono quando inizierà il prossimo trend rialzista, con Alden che tuttavia invita gli investitori a smettere di considerare i cicli rialzisti come qualcosa di scontato.

“Le persone tendono a pensare che abbiano diritto a un mercato rialzista”, commenta, “nessuno ha diritto a un mercato rialzista”.

Alden prevede che Bitcoin tornerà a raggiungere quota 100.000$ nel 2026 e che stabilirà nuovi massimi storici quell’anno o, eventualmente, nel 2027.