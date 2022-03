L'ecosistema delle start-up ha storicamente svolto un ruolo fondamentale nel trasformare la comunità crypto in un'industria da quasi 2.000 miliardi di dollari. Tuttavia, molti progetti nel settore esagerano con le promesse o, nel peggiore dei casi, mentono deliberatamente.

Nel dicembre 2021, l'utente di Reddit busterrulezzz pensava di aver trovato il lavoro dei sogni dopo essere stato assunto in una start-up crypto. Si è tuttavia dimesso soltanto due mesi più tardi, dopo essersi reso conto che stava soltanto contribuendo a molti dei problemi che affliggono l'industria.

L'utente di Reddit u/busterrulezzz: Fonte: Reddit

Su Reddit, busterrulezzz ha scritto:

"Innanzitutto, il livello di disorganizzazione e caos era folle. Ogni mattina avevamo un obiettivo diverso, in base all'ultima tendenza del mercato."

L'utente ha spiegato che la start-up in questione, di cui non ha svelato il nome a causa di un NDA ancora attivo, faceva tutto nel modo sbagliato: offriva servizi per NFT senza un'infrastruttura adeguata, oppure acquistava criptovalute ai massimi storici esclusivamente sulla base della loro popolarità.

"Uno dei nostri prodotti non funziona più perché abbiamo lanciato in fretta e furia una patch di correzione dei bug? Facciamo finta che non sia mai successo e continuiamo invece a pubblicare articoli promozionali!"

Subito dopo essere entrato a far parte del team, l'utente si è reso conto che l'azienda non poteva in alcun modo diventare redditizia – e nemmeno contribuire in maniera costruttiva all'ecosistema crypto nel suo complesso – dato che "non riusciva nemmeno a definire degli obiettivi e a rispettarli."

Cosa ancor più grave, busterrulezzz racconta che la start-up ingannava consapevolmente gli investitori utilizzando dei bot per la gestione dei canali su Telegram, falsificando il numero di utenti su Discord, e stringendo partnership con influencer per far sembrare i loro prodotti più popolari di quanto non fossero in realtà:

"Questo genere di cose è ciò che dà al mondo delle criptovalute la sua cattiva reputazione."

Uno dei più grandi campanelli d'allarme era il fatto che i fondatori non fossero interessati a creare un prodotto di qualità, ma soltanto a fare quanti più soldi possibili:

"Ci stavamo comportando come un hedge fund malvagio, proprio il tipo di istituzione che le criptovalute dovrebbero combattere."

Sentendosi un truffatore, busterrulezzz ha lasciato l'azienda. Data l'esperienza spiacevole, l'utente ha consigliato alla community di entrare a far parte di aziende crypto ben note e consolidate, e di "non perdere tempo con start-up poco conosciute che hanno grandi sogni, ma non le capacità per realizzarli."

Ha inoltre evidenziato l'importanza di svolgere le adeguate ricerche sull'azienda e sui fondatori prima di accettare un posto di lavoro. È tuttavia anche vero che alcune delle più grandi società del mondo crypto hanno origini umili: un esempio è Binance, oggi il più grande exchange di criptovalute al mondo in termini di volumi di trading.