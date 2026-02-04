Le e-mail rilasciate di recente dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti suggeriscono che Jeffrey Epstein, il defunto finanziere e criminale sessuale condannato, abbia ottenuto accesso a investimenti early-stage nel settore crypto tramite intermediari, inclusa una presunta partecipazione in Coinbase.

Secondo i documenti diffusi dal DOJ, Epstein potrebbe aver investito 3,25 milioni di dollari nel crypto exchange Coinbase nel 2014.

Le e-mail indicano che un’entità collegata a Epstein avrebbe acquisito 195.910 azioni di Serie C per un totale di 3,25 milioni di dollari, quando Coinbase era valutata 400 milioni di dollari.

I documenti non mostrano che i dirigenti di Coinbase abbiano avuto rapporti diretti con Epstein né che fossero a conoscenza del beneficiario effettivo dell’investimento al momento dei fatti.

“Quando individueremo quale LLC effettuerà l’investimento da 3 milioni di dollari, faremo cambiare il nome dell’entità investitrice. Sono incluse anche le istruzioni per il bonifico”, ha scritto Bradford Stephens, fondatore e managing partner di Blockchain Capital, in un’e-mail del 4 dicembre 2014 a Darren Indyke, uno dei noti collaboratori di Epstein.

E-mail di Epstein con il suo commercialista Richard Khan e il cofondatore di Blockchain Capital, Bradford Stephens. Fonte: Justice.gov

L'ultima serie di documenti relativi a Epstein mostra che il defunto trafficante sessuale aveva legami sempre più stretti con lo sviluppo iniziale del settore crypto e che aveva investito in numerose aziende leader nel settore.

Entità legate a Epstein hanno inoltre partecipato al round seed da 18 milioni di dollari della società di tecnologia blockchain Blockstream, che ha registrato una domanda superiore all'offerta.

L’investimento è stato effettuato tramite tre diverse entità — Crypto Currency Partners II LLC, Crypto Currency Partners II LLP e Crypto Currency Partners LP.

E-mail di Epstein con il suo commercialista Richard Khan e il cofondatore di Blockchain Capital, Bradford Stephens. Fonte: DOJ

Epstein ha venduto metà della sua partecipazione in Coinbase nel 2018 per $15 milioni: e-mail

Quattro anni dopo l’accordo di investimento, nel 2018, Jeffrey Epstein sarebbe stato contattato da Bradford Stephens, interessato ad acquistare la sua partecipazione in Coinbase.

Secondo i documenti, Stephens avrebbe offerto di acquistare il 50% dell’investimento di Epstein sulla base di una valutazione di 2 miliardi di dollari, pagando 15 milioni di dollari per circa la metà della posizione originariamente acquisita per circa 3 milioni di dollari.

“Siamo interessati ad acquistare la LLC sottostante che abbiamo utilizzato per effettuare questo investimento in Coinbase”, ha scritto Stephens in un’e-mail del 20 gennaio 2018, aggiungendo:

“Abbiamo effettuato questo investimento con una valutazione di 400 milioni di dollari. L’azienda ha appena raccolto capitali con una valutazione di 1,6 miliardi di dollari, e saremmo disposti ad acquistare la vostra posizione sulla base di una valutazione di 2 miliardi di dollari. Pagheremmo 15 milioni di dollari per questo investimento da 3 milioni.”

E-mail di Epstein con il suo commercialista Richard Khan e il cofondatore di Blockchain Capital, Bradford Stephens. Fonte: Justice.gov

Un mese dopo, in un’e-mail del 22 febbraio, Brock Pierce, cofondatore di Blockchain Capital, ha affermato che Bradford Stephens aveva “bonificato ieri 15 milioni di dollari per metà della tua posizione in Coinbase. Quindi hai ancora 15 milioni di dollari in equity e ora 5 milioni di dollari in contanti, se è così”.

Pierce è stata la seconda figura ad aver contribuito a facilitare l’investimento di Jeffrey Epstein nell’exchange. I documenti diffusi dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti includono numerosi riferimenti a Pierce in relazione a discussioni su investimenti in criptovalute collegate a entità riconducibili a Epstein.

Cointelegraph ha contattato Coinbase per un commento sul potenziale investimento di Epstein nell’exchange.