Non si tratta solo di normativa favorevole, ma anche di un'infrastruttura di supporto che consenta un'adozione delle criptovalute in qualsiasi giurisdizione. Prendendo in considerazione fattori come il numero di bancomat Bitcoin (BTC), le aziende blockchain e l'interesse pubblico per le criptovalute, la Florida risulta essere lo Stato più preparato per le criptovalute negli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti ospitano una rete di 33.865 ATM per Bitcoin, che rappresentano l'87,1% delle installazioni totali di crypto bancomat in tutto il mondo. Inoltre, la nazione contribuisce al 37,8% dell'hash rate globale di Bitcoin, il che rende gli Stati Uniti l'attore dominante nel settore. Tuttavia, un'analisi rivela che non tutti i 50 Stati sono ugualmente preparati per l'inevitabile adozione delle criptovalute.

Una ricerca condotta da Invezz considera la Florida come la capitale delle criptovalute degli Stati Uniti per il suo impegno attivo nella nascente economia delle criptovalute. Miami vanta uno dei più alti numeri di bancomat Bitcoin per persona, con 14,63 per 100.000 persone e uno dei più alti tassi di interesse pubblico per le criptovalute, con 210,28 ricerche su Google per argomenti crypto ogni 1.000 persone.

Mentre la Florida ha ricevuto il punteggio più alto di 9,35, il Texas e l'Illinois si sono piazzati subito sotto con punteggi rispettivamente di 8,71 e 8,03, come mostrato di seguito.

I 10 Stati più predisposti per le criptovalute. Fonte: Invezz

Sorprendentemente, il Vermont è l'unico Stato americano a non avere bancomat per Bitcoin. D'altro canto, il Texas compensa la situazione ospitando 4.101 ATM, la più grande rete di crypto ATM a livello statale. Le giurisdizioni crypto-friendly, come il Wyoming, hanno il maggior numero di aziende blockchain per 100.000 abitanti, oltre 20, mentre la California ne ha il maggior numero in assoluto con 2.670.

Gli Stati Uniti meno preparati all'adozione delle criptovalute. Fonte: Invezz

La presenza di bancomat Bitcoin indica le capacità di accesso e utilizzo quotidiano delle criptovalute da parte del pubblico. A tal proposito, i residenti di Texas, California e Florida godono delle maggiori possibilità di utilizzo. Il seguente elenco mostra i 10 Stati con il maggior numero di bancomat Bitcoin per 100.000 persone e per 1.000 miglia quadrate.

The US states have the most Bitcoin ATMs. Source: Invezz

Per gli investitori, il futuro dell'adozione delle criptovalute dipenderà anche dalla clemenza delle imposte statali. Attualmente, nove Stati degli USA offrono agli investitori lo 0% di imposte sui guadagni in conto capitale, tra cui Washington, Wyoming, South Dakota, New Hampshire, Alaska, Nevada, Texas, Tennessee e Florida.

Correlato: I crypto exchange statunitensi guidano l'esodo di Bitcoin: Oltre 1,5 miliardi di dollari in BTC prelevati in una settimana

L'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) ha messo in guardia le banche dai "rischi emergenti" delle criptovalute, richiedendo al settore di adottare un "approccio cauto" nei rapporti con le crypto società.

Guarda qui! La @USOCC ha riportato le questioni chiave che il sistema bancario federale deve affrontare nella sua prospettiva semestrale sui rischi per l'autunno 2022. Per saperne di più

Check it out! The @USOCC reported the key issues facing the federal banking system in its Semiannual Risk Perspective for Fall 2022. Read more at https://t.co/CcfoiQM8xe pic.twitter.com/0WnAt5psXU — OCC (@USOCC) December 8, 2022

Per quanto riguarda la gestione del rischio, l'OCC ha affermato che le pratiche delle società crypto non sono "ancora solide", sottolineando l'impreparazione dell'ecosistema crypto durante i vari crolli dell'anno scorso.