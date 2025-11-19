L’ormai defunto crypto exchange giapponese Mt. Gox ha effettuato il suo più grande movimento in Bitcoin degli ultimi otto mesi, nonostante abbia rinviato i rimborsi ai creditori fino alla fine del 2026.

Il cold wallet associato a Mt. Gox ha trasferito 10.608 Bitcoin (BTC) — oltre 953 milioni di dollari — verso un nuovo wallet crypto, segnando il primo movimento su larga scala da otto mesi.

Si tratta anche del primo trasferimento superiore a 1 milione di dollari dall’indirizzo dal 25 marzo, quando erano stati spostati 893 BTC per 77,3 milioni di dollari, secondo Arkham.

Mt. Gox detiene ancora 34.689 Bitcoin, per un valore di circa 3,14 miliardi di dollari al momento della pubblicazione

Wallet con etichetta Mt. Gox, trasferimenti, cronologia dei saldi. Fonte: Arkham Intelligence

Il trasferimento ha colto di sorpresa la community crypto, poiché l’exchange ormai defunto ha rinviato i rimborsi di un altro anno — fino al 31 ottobre 2026 — citando documentazione e procedure ancora incomplete da parte dei creditori.

“Poiché è auspicabile procedere ai rimborsi nei confronti dei creditori in riabilitazione nella misura ragionevolmente praticabile, il Curatore per la Riabilitazione — con l’autorizzazione del tribunale — ha modificato la scadenza”, ha scritto Mt. Gox in un annuncio del 27 ottobre.

Il rinvio implica che circa 4 miliardi di dollari in Bitcoin rimarranno fuori dal mercato per un altro anno, riducendo il rischio di un improvviso sell-off da parte dei creditori di Mt. Gox.

L’impatto dei rimborsi di Mt. Gox sul prezzo di Bitcoin è diventato via via meno rilevante, poiché nuovi operatori istituzionali — tra cui società con tesorerie in BTC e gli ETF Bitcoin spot statunitensi — hanno assorbito la fornitura immessa sul mercato.

Il prezzo di Bitcoin è aumentato di oltre il 60% da quando Mt. Gox ha iniziato la prima tranche di rimborsi nel luglio 2024, passando da circa 56.160$ a 91.172$ al momento della pubblicazione.

BTC/USD, grafico storico. Fonte: Cointelegraph

Correlato: La Trump Organization tokenizzerà lo sviluppo di un resort alle Maldive per gli investitori early-stage

Il trasferimento di 953 milioni di dollari da parte di Mt. Gox suscita preoccupazioni tra gli investitori

Alcuni osservatori del settore hanno interpretato il trasferimento come un segnale preoccupante, ipotizzando che Mt. Gox potesse prepararsi a liquidare parte delle proprie riserve, aggiungendo ulteriore pressione al ribasso sulla correzione del mercato crypto.

“Mt. Gox ha appena trasferito oltre 900 milioni di dollari in Bitcoin, probabilmente preparandosi a scaricarli sul mercato”, ha scritto Jacob King, analista finanziario e CEO di SwanDesk, in un post pubblicato martedì su X.

Tuttavia, il wallet ricevente — identificato come “1ANkD” — finora ha conservato tutti i 10.608 BTC ricevuti. Non ha inviato alcuna moneta agli exchange centralizzati, un segnale che indebolisce l’ipotesi di una vendita imminente.

Mt. Gox era un tempo la piattaforma di scambio Bitcoin dominante a livello globale, gestendo oltre il 70% di tutte le transazioni in BTC al suo apice dopo il lancio nel 2010.

La piattaforma con sede a Tokyo è crollata nel 2014 dopo aver rivelato la perdita di circa 850.000 BTC a causa di una violazione alla sicurezza — uno degli attacchi hacker più rilevanti nella storia delle crypto. Da allora, un lungo processo di riabilitazione civile ha cercato di recuperare e distribuire gli asset rimanenti ai creditori, che hanno subito ripetuti ritardi e continui cambiamenti nelle tempistiche di rimborso.