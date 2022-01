Brenda Gentry, ex assicuratrice di mutui USAA del Texas, crede che l'ecosistema delle criptovalute offra una possibilità per superare la maledizione della povertà generazionale.

Soprannominata MsCryptoMom, Gentry ha intuito le potenzialità "senza precedenti offerte dalle criptovalute" ad inizio 2020, convincendola a lasciare il suo posto decennale come banchiere per perseguire una carriera a tempo pieno nel settore crypto. Attualmente al comando della Gentry Media Productions, società che offre consulenza a progetti di finanza decentralizzata (DeFi) e token non fungibili (NFT), genera fino a 20 Ether (ETH) al mese, equivalenti a circa 50.000 dollari al momento della stesura.

Discutendo con Cointelegraph, Gentry ricorda il momento in cui ha acquistato per la prima volta delle crypto:

"Era l'inizio del 2020, durante il lockdown. Ho comprato Bitcoin, Ethereum e Link su Coinbase. All'inizio, ho rischiato di rinunciare più volte. Voglio solo offrire un modo più semplice per investire nelle crypto".

Contemporaneamente all'investimento iniziale, Gentry ha iniziato a dedicare il suo tempo allo studio della DeFi, portandola a investire in altcoin. Riconoscendo la grande curva di apprendimento nel settore, l'imprenditore ha iniziato a fornire contenuti educativi attraverso il suo sito web, aggiungendo:

"Organizzo seminari per educare il pubblico circa le crypto e su cosa tenere d'occhio quando si ricercano buoni progetti NFT o token DeFi, ma anche su come individuare rapidamente truffe o rug pull".

Imani, la figlia minore di Gentry e partner commerciale, ha riferito a Cointelegraph del crescente interesse per le criptovalute nella sua cerchia di amici, dichiarando:

"È stato interessante osservare le persone coinvolte dal trend: molti si sono impegnati su nuovi progetti e collezioni perché vedevano i risultati riscontrati".

Potrebbe sorprendere, ma Gentry non aveva pianificato alcun piano B. Con il solo il sostegno morale della famiglia, l'imprenditore ha stravolto la sua carriera lanciando Bundlesbets, una piattaforma DeFi dedicata alle scommesse sportive. "Mio marito e le mie figlie mi hanno incoraggiato a perseguire i miei sogni a tempo pieno e sono felice di averlo fatto", ha affermato entusiasta.

"Non voglio che nessuno venga lasciato indietro". Allo scopo di restituire parte alla comunità, Gentry intende contribuire al termine della maledizione della povertà generazionale nel mondo. Quest'anno ha in programma di visitare il suo paese natale, il Kenya, e dotare la sua organizzazione no-profit Educate a Child "di conoscenze su questa nuova asset class e sulle opportunità offerte dalla tecnologia blockchain".

Per le persone interessate, Gentry consiglia di studiare il settore prima di buttarsi a capofitto. A parer suo, è necessario per evitare di essere truffati, il rischio più rilevante per i nuovi investitori:

"Quando si tratta di investire in crypto, guardare alcuni video educativi su YouTube o leggere un libro rappresenta un costo equo per ottenere l'opportunità di guadagnare la libertà finanziaria".

La 19enne Imani crede che le criptovalute rappresentino il futuro. Rivolgendosi alle giovani generazioni, ha concluso:

"Riservatevi il tempo di imparare e di essere coinvolti nel settore, e anche di insegnare ai vostri genitori, fratelli e altre persone, come la tecnologia blockchain e le criptovalute siano tecnologie dirompenti che richiederanno un grande cambiamento di paradigma nel modo in cui attualmente consideriamo la finanza centralizzata e il denaro fiat".

Correlato: Giovane indonesiano realizza un milione di dollari vendendo selfie NFT su OpenSea

Sultan Gustaf Al Ghozali, un giovane studente universitario indonesiano, ha di recente guadagnato un milione di dollari vendendo NFT dei suoi selfie sul marketplace NFT di OpenSea.

"Upload della mia foto in nft lol"

Come riportato da Cointelegraph, alcuni dei selfie NFT di Ghozali sono stati venduti per 0,9 ETH, per un valore al tempo di circa 3.000 dollari. La collezione di Ghozali ha successivamente raggiunto un volume totale di scambi di 317 ETH, equivalente a oltre 1 milione di dollari.