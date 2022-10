Il mondo delle criptovalute e della tecnologia blockchain è in continua espansione, specialmente nelle economie più fragili del pianeta, in cui la popolazione può sfruttare gli asset digitali per accedere a una vasta gamma di servizi finanziari, effettuare transazioni internazionali a basso costo, e sfuggire all’inflazione dilagante delle valute fiat nazionali.

Nel mondo, ben 4,6 miliardi di persone hanno accesso a Internet; tuttavia, recenti studi mostrano che soltanto il 2% di esse possiede criptovalute e appena l’1% può essere considerato un esperto in materia. Tali cifre dimostrano come, nonostante l’incredibile crescita degli ultimi anni, le criptovalute siano ancora oggi un fenomeno perlopiù di nicchia.

Molti non si fidano delle banche tradizionali, ma non saprebbero come gestire i propri capitali in altro modo: ignoranza e disinformazione rappresentano il principale ostacolo per l’adozione su larga scala delle criptovalute.

È qui che entra in gioco Waves, definita la “blockchain delle persone”, che nasce con la missione di democratizzare la tecnologia blockchain e rendere il mondo della finanza totalmente decentralizzato, al fine di ridurre l’enorme divario economico oggi esistente fra le fasce più alte e più basse della popolazione.

Waves ha lanciato il progetto Waves School, un’accademia di formazione completa e gratuita su tecnologia blockchain, criptovalute, finanza decentralizzata, NFT e molto altro ancora. Il progetto, disponibile in oltre venti lingue fra cui anche l’italiano, è indirizzato a tutti, indipendentemente dalla loro formazione pregressa, provenienza o ceto sociale: anche a chi si approccia per la prima volta al mondo degli asset digitali può usufruire di questo servizio.

I contenuti di Waves School sono stati redatti e revisionati dai più grandi esperti del settore, e progettati in modo da risultare accessibili e comprensibili a tutti. Le tematiche affrontate nel corso spazieranno da concetti più generali (storia del denaro, meccanismi alla base dell’economia mondiale, nascita delle criptovalute…) a nozioni più concrete ed attuali (come creare e gestire un crypto-wallet, sistemi della finanza decentralizzata, comprensione degli NFT…).

Al fine di motivare la scoperta e lo studio del mondo delle criptovalute, al completamento di ogni modulo gli utenti otterranno una ricompensa in token dell'ecosistema Waves. Al termine del corso gli studenti riceveranno anche un certificato NFT, che dimostrerà la loro piena padronanza del settore. Gli utenti potranno inoltre interagire in maniera diretta con la community di Waves, tramite un esclusivo canale Discord dedicato agli studenti del corso, nel quale poter dialogare, porre domande e confrontarsi.

Per maggiori informazioni su questo corso di formazione completo e gratuito, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di Waves School, nonché a seguire il progetto sui canali ufficiali Instagram e Twitter.

Avviso. Cointelegraph non sostiene alcun contenuto o prodotto presente su questa pagina. Sebbene puntiamo ad offrire quante più informazioni possibili, i lettori dovrebbero comunque effettuare ricerche approfondite e assumersi le responsabilità delle proprie azioni. Questo articolo non può essere considerato un consiglio d'investimento.