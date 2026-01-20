I valori fondamentali dell'ecosistema Ethereum, ovvero decentralizzazione, privacy e autodeterminazione, sono stati sacrificati nel tentativo di ottenere l'adozione da parte del grande pubblico, e questa tendenza deve cessare immediatamente, afferma Vitalik Buterin, cofondatore di Ethereum.

“Il 2026 sarà l'anno in cui recupereremo il terreno perduto in termini di autodeterminazione e fiducia reciproca”, sostiene Buterin in un post pubblicato venerdì su X:

“Nel 2026, non più tardi. Ogni compromesso sui valori che Ethereum ha fatto fino a questo punto - ogni momento in cui potresti aver pensato: vale davvero la pena ridimensionarci così tanto in nome dell'adozione mainstream? - non lo faremo più.”

Per invertire tale tendenza, Buterin vorrebbe assistere a un miglioramento dei pagamenti privati, all'abbassamento delle barriere all'ingresso per gli utenti che desiderano eseguire nodi completi e all'introduzione di app decentralizzate che non funzionano su server centralizzati.

Inoltre, auspica che gli utenti possano assumere più facilmente il controllo dei propri dati on-chain e che vengano migliorati i social recovery wallet, che proteggono i fondi in caso di smarrimento o estrazione delle seed phrase da parte di un hacker.

“In molti di questi ambiti, negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a un grave regresso di Ethereum”, sostiene Buterin. “I nodi sono passati da facili da gestire a difficili da gestire. Le Dapp sono passate da pagine statiche a complessi colossi che divulgano tutti i tuoi dati a una dozzina di server”.

Buterin sostiene che i prossimi aggiornamenti, tra cui il rilascio di Kohaku e il fork Glamsterdam, dovrebbero risolvere alcuni di questi problemi.

“Sarà un percorso lungo [...] Ma trasformerà Ethereum in un ecosistema che merita non solo il suo attuale posto nell'universo, ma uno molto più importante”.

Buterin punta all'autosufficienza di Ethereum

A inizio settimana Buterin ha spiegato che Ethereum dovrà superare il “walkaway test”, ovvero diventare autosufficiente senza l'influenza degli sviluppatori per i prossimi decenni.

“Essere in grado di affermare che ‘il protocollo di Ethereum, così com'è oggi, è crittograficamente sicuro per cento anni’ è qualcosa a cui dovremmo aspirare il prima possibile”, sottolinea.

Le caratteristiche di resistenza quantistica, un'architettura più scalabile e un modello di creazione dei blocchi migliore che resista alle pressioni di centralizzazione sono stati tra i principali miglioramenti che, secondo Buterin, Ethereum deve apportare per superare la prova del tempo.

Buterin desidera anche maggiore innovazione decentralizzata nel campo delle stablecoin

Buterin ha infine esortato a creare stablecoin decentralizzate migliori su Ethereum, in modo da garantire alle persone una reale indipendenza dai governi e dal sistema finanziario tradizionale.

A tal fine, ha suggerito di creare una stablecoin supportata da un paniere diversificato di asset e valute, anziché basarsi esclusivamente su una sola valuta, come il dollaro statunitense, in modo che la sua stabilità non dipenda da un singolo Paese.