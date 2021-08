“L’ascesa di Ethereum verso la cima del cryptoverse sembra inarrestabile,” ha affermato a metà agosto Nigel Green, e non è difficile capire il motivo per cui il CEO di deVere la pensa così. La DeFi è scatenata, gli NFT stanno esplodendo, Ethereum (ETH) rimane più scalabile di Bitcoin (BTC) e offre anche più usi attraverso gli smart contract. Inoltre, a breve Ethereum passerà a un algoritmo di consenso proof-of-stake (PoS), per diventare più ecosostenibile rispetto al protocollo proof-of-work (PoW) energivoro di Bitcoin.

“Ethereum è già anni avanti a Bitcoin in tutto tranne il prezzo e la fama,” ha spiegato Green quest’anno, aggiungendo: “C’è una forte sensazione che il 2021 sarà l’anno di Ether. È arrivato il suo momento.” Ma è davvero scontato che la prima, più grande e più conosciuta criptovaluta al mondo sia pronta a rinunciare al suo primo posto in termini di market cap? Forse no.

“Osservando la homepage di CoinMarketCap negli ultimi cinque anni, Ethereum è solitamente in seconda posizione, proprio sotto a Bitcoin, e non si è mosso dal suo secondo posto in modo permanente sin dal suo lancio,” ha spiegato a Cointelegraph la content lead di CoinMarketCap, Molly Jane Zuckerman, aggiungendo: “La storia ci mostra che solo una criptovaluta può rivendicare il titolo di ‘re del cryptoverse’.”

Quindi, il flippening, termine spesso usato per descrivere il sorpasso di ETH su BTC, ha qualche possibilità? Le altcoin continuano a beneficiare della forza di Bitcoin o stanno diventando popolari per conto loro? In fondo, i due asset possono davvero essere messi a confronto dato che sono destinati a scopi diversi nel mondo delle crypto e nel più ampio settore finanziario?

La questione resta aperta

“L’eventuale dominio di Ethereum non è affatto una certezza,” ha commentato Eswar Prasad, professore di economia presso la Cornell University e autore del libro di prossima pubblicazione “The Future of Money.” Potrebbero emergere complicazioni tecniche con la transizione di Ethereum al protocollo di consenso PoS, “e ci sono molti rischi di attacchi a piattaforme DeFi che potrebbero minare la fiducia in questi prodotti e nello stesso Ethereum,” ha spiegato a Cointelegraph.

Tuttavia, Bitcoin non ha dimostrato di essere un mezzo di scambio efficace, ha aggiunto Prasad, e la sua blockchain ha solo “funzionalità limitate” rispetto a quella di Ethereum, nello specifico per quanto riguarda la finanza decentralizzata (DeFi):

“Ethereum offre più flessibilità, soprattutto per prodotti e servizi della DeFi, e ha il potenziale per diventare un mezzo di scambio valido ed efficiente, con una bassa latenza e un throughput elevato per le transazioni.”

Forse Green ha un po’ esagerato, suggerisce Lee Smales, professore associato di finanza presso la University of Western Australia. In fondo “inevitabile è una parola grossa”, ha spiegato a Cointelegraph, “ma direi che è altamente probabile, anche se il recente rally di Bitcoin ha superato quello di Ethereum, posticipando forse le tempistiche. Credo che il flippening avverrà nei prossimi due o tre anni.”

Quindi, quanto manca?

Molti sembrano puntare su Ethereum e spesso la domanda è: non se ma quando? Ether potrebbe sorpassare Bitcoin come più grande riserva di valore nel mondo crypto nei prossimi anni, hanno ipotizzato a luglio gli analisti di Goldman Sachs, mentre Green di deVere prevede il flippening “probabilmente entro cinque anni.”

“Credo sarà difficile per ETH superare Bitcoin nel futuro prossimo,” ha commentato Justin Hartzman, CEO e co-fondatore dell’exchange di criptovalute canadese CoinSmart:

“Il prossimo halving di BTC è nel 2024, che spingerà inevitabilmente il prezzo verso l’alto. Inoltre, dobbiamo considerare che gli ‘Ethereum killer’ come Cardano e Tezos stanno crescendo notevolmente. Se hanno successo, potrebbero prosciugare buona parte del potenziale market cap da Ethereum.”

Se il flippening dovesse accadere, “ipotizzerei potenzialmente tra cinque o sei anni.”

“In termini di market cap e valutazione complessiva, non credo che Ethereum riuscirà mai a superare Bitcoin,” ha spiegato a Cointelegraph il CEO di Banz Capital, John Iadeluc, aggiungendo:

“Bitcoin si è affermato come ‘introduzione’ globale alle criptovalute, almeno per il futuro prossimo. Per esempio, non prevedo nessuno scenario in cui la SEC approva un Ethereum ETF prima di approvare un Bitcoin ETF.”

Jason Peckham, analista presso la società di gestione degli investimenti Invictus Capital, ha spiegato a Cointelegraph: “non credo sia inevitabile. In realtà, in cinque anni un altro asset potrebbe superare sia ETH che BTC.” L’esito dipende molto da come le due comunità crypto affrontano le rispettive sfide normative, ha aggiunto, come il ritmo “con cui vengono distrutti ETH post-EIP-1559,” che dovrebbe rendere la criptovaluta meno inflazionistica e potenzialmente più attraente per gli investitori:

“Se dovessi scegliere un solo fattore, direi che ETH ha bisogno del superciclo/doppia bolla. Questo dovrebbe consentire ai suoi vari settori di continuare a prosperare in un modo che non sarebbe possibile in un bear market, che sarebbe probabilmente ribassista per ETH in relazione a BTC come abbiamo visto storicamente.”

Anche i fattori ambientali vanno presi in considerazione. Il significativo consumo energetico associato al mining di Bitcoin è noto da tempo, ma quando Elon Musk ha diretto molta più attenzione al problema quest’anno il prezzo di BTC è crollato. In seguito Bitcoin è tornato a salire, ma “il problema energetico continua ad attirare l’attenzione,” sottolinea Smales, e non farà altro che aumentare. “Quindi, la transizione di Ethereum alla PoS crea un vantaggio aggiuntivo che potrebbe risultare in un flippening anticipato.”

Cosa potrebbe far deragliare Ethereum?

Green ha ricordato che ETH ha già guadagnato il 300% nel 2021, rispetto al 55% di BTC, e ha sovraperformato tutti gli altri asset durante la prima metà dell’anno. C’è qualcosa che potrebbe fermare il suo slancio?

Per continuare a contendere la posizione di BTC, Ethereum deve mantenere il suo ruolo come più grande piattaforma per smart contract, ma i nuovi competitori continuano ad emergere. “La PoS non è ancora del tutto collaudata,” ha chiarito Smales, e potrebbe evolversi in modo tale da rendere il mercato dominato da pochi enormi operatori, essenzialmente centralizzandolo. Questo creerebbe frizioni nel mercato e potrebbe portare a commissioni di transazione ancora più elevate.

L’aggiornamento EIP-1559 avrebbe dovuto rendere le gas fee di Ethereum più gestibili, ma stando a YCharts la commissione media ha raggiunto un massimo intoccato da tre mesi. Considerando che le gas fee hanno limitato costantemente l’usabilità del network, l’aggiornamento a Ethereum 2.0, o Eth2, deve arrivare il più presto possibile.

Inoltre, Bitcoin non resta con le mani in mano, dal punto di vista tecnologico. “L’aggiornamento pianificato Taproot potrebbe migliorare in modo significativo l’efficienza e la privacy di Bitcoin, oltre alla funzionalità della sua blockchain,” ha precisato Prasad.

Bitcoin gode anche del “vantaggio del pioniere,” che può rivelarsi decisivo per i network. “L’argomentazione a favore del dominio di BTC si riduce al suo superiore effetto Lindy,” ha spiegato Peckham a Cointelegraph, riferendosi a un concetto reso popolare da Nicholas Taleb secondo cui più una tecnologia è vecchia più sarà lunga la sua prospettiva di vita:

“A questo si aggiunge il trend a lungo termine verso partecipanti al mercato con mani più forti che conservano la maggioranza delle unità di Bitcoin mentre il resto del mondo continua ad essere attirato dalla celebre criptovaluta.”

Tuttavia, sembra che ora lo slancio sia dalla parte di Ethereum. “I trend nei mercati crypto si stanno spostando verso Ethereum sin dall’esplosione dell’estate DeFi, seguita dalla crescente popolarità degli NFT,” ha affermato Zuckerman, mentre Peckham ha aggiunto:

“Coorti di utenti sono state attirate su Ethereum per la DeFi e gli NFT, mentre Bitcoin offre in confronto una gamma di utilizzi meno varia. La maggior parte delle cose per cui i nativi crypto come me sono eccitati al momento sono costruite su Ethereum o su un competitore di Ethereum.”

Ethereum ha l’ecosistema più ricco nel settore crypto, e la DeFi, che si basa prevalentemente su Ethereum, oggi presenta un enorme valore totale bloccato, nonostante la correzione di maggio e le affermazioni che la definivano solo una bolla senza valore intrinseco.

“La DeFi ha superato il suo test più severo a pieni voti. Il numero di utenti nella DeFi ha già superato 3,25 milioni mentre l’utilità e i casi d’uso aumentano ogni giorno,” ha segnalato Hartzman, aggiungendo:

“Con nuove applicazioni e altri utenti in arrivo, Ethereum potrebbe sfruttare la Legge di Metcalfe e aumentare esponenzialmente il valore complessivo del suo network.”

Bitcoin e Ethereum sono davvero comparabili?

Pensandoci bene, però, ha davvero senso mettere a confronto Bitcoin e Ethereum? Uno è una forma (putativa) di denaro, l’altro è una piattaforma, e un nuovo supercomputer che alimenta il Web 3.0, su cui è possibile costruire nuove tecnologie.

Al momento, le due piattaforme svolgono compiti diversi. Quando gli effetti dell’aggiornamento Taproot emergeranno e gli sviluppatori inizieranno a costruire un ecosistema DeFi sul network di Bitcoin, le cose potrebbero cambiare. Per ora, Bitcoin è principalmente una riserva di valore mentre Ethereum è una piattaforma per applicazioni decentralizzate. “Questa non è una discussione ‘Coca-Cola vs Pepsi’. Stiamo parlando di ‘oro vs internet’,” ha commentato Hartzman.

“Sia Ethereum che Bitcoin sono criptovalute, ma per quanto riguarda la loro visione puntano a due obiettivi molto diversi,” ha aggiunto Iadeluc:

“Non credo che Bitcoin e Ethereum siano in competizione tra loro, penso piuttosto che la rispettiva crescita di ciascuno complementi l’altro.”

“Da un punto di vista tecnico, sono fondamentalmente diversi,” ha affermato Peckham, ma dalla prospettiva degli investitori ha senso metterli a confronto.

“Bitcoin è unico come riserva di valore,” ha concluso Hartzman:

“Non c’è nulla di simile a Bitcoin, e non ci sarà nulla di paragonabile tanto presto. Detto questo, però, è impossibile scommettere contro Ethereum per il suo incredibile valore del network, grande comunità e forte ritmo di innovazione.”

Peckham ha affermato:

“Come trader, al momento sono più ottimista su Ethereum in termini di price action. Credo che continuerà a offrire maggiori guadagni rispetto a Bitcoin in una bull run.”

Invece di scegliere un vincitore, Prasad a spiegato a Cointelegraph che “una prospettiva più realistica vede nei prossimi anni Bitcoin e Ethereum consolidare il loro dominio congiunto sul settore crypto, mentre la competizione tra i loro sostenitori porta a innovazioni in entrambi gli ecosistemi.”