Brian Shroder, presidente e CEO di Binance US, ha ricevuto una comunicazione federale che richiede la divulgazione urgente di documenti ufficiali che dimostrino l'adesione dell'exchange a vari protocolli di sicurezza per gli investitori. La richiesta proviene dal presidente di una sottocommissione della Commissione per la supervisione e la riforma del governo degli Stati Uniti.

Nella lettera indirizzata a Shroder, il deputato Raja Krishnamoorthi della Sottocommissione per la politica economica e dei consumatori ha sottolineato la mancanza di partecipazione dei crypto exchange nell'aiutare il governo degli Stati Uniti a limitare le frodi finanziarie ed a proteggere gli investitori, affermando:

"Sono preoccupato per la rapida ascesa delle frodi e degli abusi ai danni dei consumatori. Sono anche preoccupato per l'apparente mancanza di azione da parte dei crypto exchange per proteggere i consumatori che effettuano transazioni attraverso le loro piattaforme".

Krishnamoorthi ha mostrato scetticismo nei confronti del processo di verifica che sta dietro alla quotazione dei token sugli exchange, che in ultima analisi aumenta i rischi per gli investitori. Binance US, sussidiaria del più grande exchange di criptovalute Binance, è stata contattata dalla sottocommissione per la produzione di vari documenti, nel tentativo di contribuire al caso.

Binance US dovrà produrre tutti i documenti richiesti dall'inizio della sua attività entro il 12 settembre 2022.

Frammento della lettera con la lista dei documenti richiesti a Binance US. Fonte: oversight.house.gov

Parlando a nome del Congresso degli Stati Uniti, Krishnamoorthi ha ribadito che i crypto exchange debbano adottare misure proattive per garantire la sicurezza degli investitori "Implementando politiche di revisione, richiedendo determinate informazioni, il delisting e adottando altri meccanismi di sicurezza".

Oltre ai documenti, a Shroder è stato chiesto di rispondere a domande che illustrino gli strumenti e i meccanismi implementati dalla piattaforma per ridurre rischi, frodi e truffe.

Un recente sondaggio ha rivelato che il 46% degli utenti adulti di criptovalute negli Stati Uniti ha subito una perdita negli investimenti nel corso del recente crypto winter.

La stragrande maggioranza degli intervistati ha provato ad investire in criptovalute mentre cercava un "modo diverso di investire" e ha pensato che fosse un "buon modo per fare soldi".