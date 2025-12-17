Il colosso dei pagamenti Visa ha lanciato servizi di regolamento in USDC per alcune istituzioni finanziarie con sede negli Stati Uniti.

Visa ha dichiarato martedì che il suo servizio di regolamento in USDC (USDC) è disponibile per le istituzioni finanziarie statunitensi, con Cross River Bank e Lead Bank come primi partecipanti. Le due banche hanno già iniziato a effettuare regolamenti con Visa in USDC sulla blockchain di Solana, mentre un’implementazione più ampia è prevista per il 2026.

La notizia segue il lancio da parte di Circle, emittente di USDC, della testnet pubblica della sua blockchain layer-1 Arc, avvenuto a fine ottobre, con oltre 100 partner di primo piano, tra cui Visa, Mastercard, BlackRock e Goldman Sachs. Visa ha precisato di essere un design partner della rete, che “offre le prestazioni e la scalabilità necessarie per supportare l’attività commerciale globale di Visa”.

Visa ha inoltre dichiarato che intende utilizzare Arc per i regolamenti in USDC all’interno della propria rete e gestire un nodo del network. Rubail Birwadker, responsabile globale dei prodotti di crescita e delle partnership strategiche del gruppo, ha affermato che “le istituzioni finanziarie sono alla ricerca di opzioni di regolamento più rapide e programmabili, che si integrino perfettamente con le loro attuali operazioni di tesoreria”.

Adattarsi o rimanere indietro

Visa ha affermato che il lancio negli Stati Uniti rientra in uno sforzo più ampio volto a modernizzare la propria infrastruttura di regolamento. Le dichiarazioni di Birwadker suggeriscono che l’adozione delle stablecoin rappresenti per l’azienda un modo per assicurarsi di restare rilevante man mano che queste ottengono una presenza più solida sul mercato.

“Visa sta ampliando il regolamento in stablecoin perché i suoi partner bancari non solo ne chiedono informazioni, ma si stanno già preparando a utilizzarle”, ha dichiarato.

Visa sembra inoltre assumere un ruolo attivo nel supportare le istituzioni finanziarie nell’adozione delle stablecoin per le loro operazioni. Lunedì, l’azienda ha lanciato una Stablecoins Advisory Practice globale, un’unità incaricata specificamente di aiutare banche, commercianti e fintech a progettare, lanciare e gestire prodotti in stablecoin.

Correlato: YouTube abilita i pagamenti in PYUSD per i creator negli Stati Uniti

Il 27 novembre Visa ha annunciato di aver ampliato l’uso delle stablecoin per il regolamento nell’Europa centrale e orientale, in Medio Oriente e in Africa, grazie a una partnership con la società di infrastrutture crypto Aquanow. L’obiettivo della collaborazione è “regolare le transazioni utilizzando stablecoin approvate come USDC, riducendo costi, attriti operativi e tempi di regolamento”.

Visa ha citato la forte domanda da parte di banche e società di pagamento come principale motore dell’iniziativa. Tuttavia, non tutti i prodotti di Visa legati alle stablecoin sono servizi rivolti alle istituzioni.

Il 12 novembre Visa ha lanciato un progetto pilota negli Stati Uniti che consente l’invio di pagamenti in stablecoin ancorate al dollaro USA verso i wallet degli utenti a partire da conti aziendali finanziati in valuta fiat. Visa ha dichiarato di essere in fase di onboarding di “partner selezionati” e che un accesso più ampio al servizio verrà esteso nel 2026.