Bitcoin (BTC) inizia una delle settimane macro più importanti dell'anno al di sotto dei 17.000$, in una posizione precaria.

Il 12 dicembre, prima dell'apertura di Wall Street e dopo l'ultima chiusura settimanale, BTC/USD ha mostrato uno scarso slancio verso l'alto.

Con la volatilità non ancora comparsa, la più grande criptovaluta continua a scambiare in un range ristretto e gli analisti sono sempre più impazienti di trovare nuovi segnali catalizzatori.

Secondo gli analisti, questi dovrebbero arrivare nei prossimi giorni — i dati economici degli Stati Uniti sono in arrivo e il contenuto e l'impatto sulla politica economica avranno probabilmente un effetto significativo anche sui mercati cripto.

Altrove, lo status quo di incertezza continua — i miner sono in difficoltà, il sentiment manca di ispirazione e i trader fanno sempre più spesso paragoni con i precedenti bear market.

Dove potrebbe andare la price action del BTC nel corso della settimana? Cointelegraph esamina cinque fattori che potrebbero influenzare la direzione.

Il dato sul CPI rappresenta il punto focale

Questa settimana l'indice dei prezzi al consumo (CPI) — la misura chiave dell'inflazione dei prezzi al consumo negli Stati Uniti — è sulla bocca di tutti.

Anche se viene pubblicato ogni mese, l'ultimo dato sul CPI, previsto per il 13 dicembre e relativo al mese di novembre, ha una maggiore importanza per il mercato. A due settimane dalla fine dell'anno, le possibilità di un "rally di Natale" degli asset di rischio, ad esempio, sono in bilico.

Non si tratta solo del dato relativo al CPI: questa settimana il Federal Open Market Committee (FOMC) della Federal Reserve deciderà in merito ai rialzi dei tassi e il presidente Jerome Powell terrà un discorso che gli analisti del mercato esamineranno alla ricerca di segnali relativi ad un cambiamento di politica.

"Rapporto CPI martedì, rialzo dei tassi FED e discorso di JPow mercoledì. Rimanete sintonizzati per la volatilità", ha riassunto nel fine settimana Material Indicators, società di analisi on-chain.

Il popolare trader MisterSpread ha aggiunto che altre decisioni al di fuori degli Stati Uniti rendono questa "una delle settimane più (se non la più) importanti" dell'anno.

"Il CPI di martedì sarà ancora una volta 'il più importante dato sul CPI di sempre', questa volta perché il mercato ne ha dato l'impressione grazie al rally epico di 2 mesi di short squeeze", ha scritto nel frattempo QCP Capital in un aggiornamento di mercato.

QCP ha continuato:

"Un dato sul CPI più alto del previsto e una Fed più aggressiva possono potenzialmente invalidare questo rally, come abbiamo visto nelle inversioni di aprile e agosto. Al contrario, un'altra notizia disinflazionistica potrebbe portare molti a inseguire la continuazione del rally fino alla fine dell'anno".

Indipendentemente dal fatto che sia in rialzo o in ribasso, il CPI tende a indurre la volatilità del mercato durante la sua pubblicazione, con un ritorno alla calma solo a seguito del discorso di Powell che accompagna la decisione sui tassi.

Secondo lo strumento FedWatch del CME Group, il consenso attuale prevede un aumento dei tassi di interesse di 50 punti base questo mese, segnalando una flessione per la Fed in quello che potrebbe rivelarsi un punto di svolta significativo nella politica.

Al momento della stesura del presente documento, la probabilità di un rialzo di 50 punti base si attesta intorno al 75%.

Grafico delle probabilità dei tassi target della Fed. Fonte: CME Group

Descrivendo questa settimana come la "più importante dell'anno", The Kobeissi Letter, una fonte di notizie finanziarie, ha comunque lanciato un avvertimento agli investitori.

"Immagina la follia se la Fed non cambia rotta o se l'IPC di novembre supera il 7,7% di ottobre", si legge in un tweet dell'8 dicembre.

"Ecco perché non si vuole un mercato controllato dalla Fed".

Il prezzo spot del BTC è in attesa di azione

Con tutti i riflettori puntati sulla Fed, i trader sono consapevoli che la politica e i numeri macro detteranno di fatto ciò che accadrà a BTC/USD nei prossimi giorni.

A parte le cause di forza maggiore, potrebbe esserci poco da fare se non sedersi e aspettare che i dati arrivino.

Nel frattempo, secondo i dati di Cointelegraph Markets Pro e TradingView, BTC/USD continua a oscillare in un territorio fin troppo conosciuto, intorno ai 17.000 $.

Grafico candela a 1 giorno di BTC/USD (Bitstamp). Fonte: TradingView

Invariata da giorni, la coppia sembra senza direzione mentre continua a depositarsi la polvere dovuta al crollo di FTX.

"BTC rimbalza tra il Prezzo Realizzato (verde) e il Prezzo Bilanciato (giallo) da giugno", ha riassunto On-chain College sulla tendenza a medio termine.

"Sono interessato a un movimento sostenuto al di fuori di questo intervallo, che non si è ancora verificato".

Grafico "Livelli del bear market" di BTC/USD. Fonte: On-Chain College/ Twitter

Alcuni hanno espresso giudizi più categorici sull'andamento del prezzo di BTC. Matthew Dixon, fondatore e CEO di Evai, una piattaforma di rating per le criptovalute, ha auspicato che Bitcoin "completi la correzione generale verso l'alto" per annullare la maggior parte delle perdite subite da FTX.

Grafico commentato di BTC/USD. Fonte: Matthew Dixon/ Twitter

Allo stesso tempo, il famoso commentatore Profit Blue ha affermato che i 10.000$ rientreranno nel radar prima dell'inizio del 2023.

"Bitcoin è diretto verso i 10.000 $ e probabilmente raggiungerà il bottom a breve. Presta attenzione ai dettagli", si leggeva nei commenti di una chat di supporto.

Grafico commentato di BTC/USD. Fonte: Profit Blue/ Twitter

Il dollaro americano si rafforza nuovamente

Prevedendo un cambio di tendenza per il dollaro americano, il trader Bluntz ha segnalato che Bitcoin potrebbe ancora chiudere l'anno con un ribasso.

L'indice del dollaro statunitense (DXY), sotto pressione da settimane, ha iniziato a segnare minimi più alti sui timeframe giornalieri, creando potenzialmente la forza per un rimbalzo.

Questo, grazie alla correlazione inversa, significherebbe problemi per i mercati cripto in generale.

"Un brutto 4h sta per chiudersi, sembra un massimo inferiore sul timeframe 4h, inoltre ci sono molti eventi catalizzatori in arrivo questa settimana", ha scritto Bluntz in un aggiornamento su Twitter.

"Il mio istinto mi dice che ci stiamo dirigendo verso un nuovo minimo sotto i 15k per BTC, che comprerò volentieri".

In un precedente post pubblicato il 5 dicembre, si auspicava il raggiungimento della zona dei 15.000 $ nel primo trimestre del prossimo anno.

Il collega Doctor Profit ha osservato che il DXY è tornato in una zona chiave di "breakout" risalente a giugno e che i segnali di breve termine dovrebbero essere decisivi per la traiettoria.

"Il DXY ha ritestato per la prima volta il breakout di giugno", ha dichiarato la scorsa settimana.

"La madre di tutte le decisioni sta arrivando, aspettatevi un'enorme volatilità la prossima settimana. Il movimento DXY in arrivo deciderà il destino del mercato cripto e di quello azionario".

Tuttavia, il DXY non ha ancora recuperato la sua media mobile a 200 giorni (MA), la cui perdita è stata recentemente descritta come un "fulmine a ciel sereno" per il dollaro.

Grafico candela a 1 giorno dell'indice del dollaro USA (DXY) con 200 MA. Fonte: TradingView

Il rapporto di Supply shock si avvicina ai massimi di 10 anni

Dietro le quinte, Bitcoin sta dando piccoli indizi che potrebbero non essere così negativi per quanto riguarda la forza complessiva della rete.

Secondo la metrica Illiquid Supply Shock Ratio (ISSR), c'è una maggiore probabilità di una grande corsa al BTC rispetto a qualsiasi altro momento degli ultimi dieci anni.

L'ISSR, creato da Willy Woo, esperto di statistica, e William Clemente, ricercatore di criptovalute, "tenta di definire la probabilità di una Supply Shock", spiega Glassnode, società di analisi on-chain.

In parole povere, valuta la quantità di offerta disponibile rispetto alla domanda attuale e, data la tendenza in atto a spostare BTC in cold storage, il segnale è chiaro.

Al 10 dicembre, l'ISSR misurava 3,537, il valore più alto dall'agosto 2014.

Grafico dell'Illiquid Supply Shock Ratio (ISSR) del Bitcoin. Fonte: Glassnode

Hayes dichiara che la vendita di Bitcoin da parte dei miner "è finita"

Un ultimo aspetto positivo per il futuro arriva dalla ricerca sul mining di Bitcoin condotta da Arthur Hayes, ex CEO di BitMEX.

Nel suo ultimo post pubblicato il 9 dicembre, Hayes, noto commentatore del settore, si è opposto alla narrativa che circonda la prosperità finanziaria dei miner e il relativo impatto sui mercati.

Come riportato da Cointelegraph, l'aumento delle vendite di BTC da parte dei miner che lottano per rimanere a galla, ha suscitato la preoccupazione che un grande evento di capitolazione possa inondare il mercato di liquidità.

Secondo Hayes, questo non è vero e dimostra che "anche se i miner vendessero tutti i Bitcoin che producono ogni giorno, l'impatto sui mercati sarebbe minimo".

"Pertanto, possiamo ignorare questa continua pressione di vendita, in quanto viene facilmente assorbita dai mercati", ha dichiarato.

Hayes ha continuato affermando che la maggior parte delle vendite di BTC da parte dei miner e dei lender, le cosiddette società di prestito centralizzate (CEL), è probabilmente già avvenuta.

"Credo che la vendita forzata di Bitcoin da parte dei CEL e dei miner sia finita. Se dovevate vendere, l'avreste già fatto", ha scritto.

"Non c'è alcun motivo per cui si debba resistere se si ha un bisogno urgente di fiat per rimanere un'azienda in attività. Dato che quasi tutti i principali CEL hanno sospeso i prelievi (il che fa pensare a un'insolvenza, nella migliore delle ipotesi) o sono falliti, non ci sono più prestiti o garanzie dei miner da liquidare".

I dati di Glassnode mostrano che la variazione a 30 giorni dell'offerta detenuta dai miner, pur continuando a diminuire, si sta raffreddando rispetto ai massimi recenti, supportando la teoria del rallentamento delle vendite.

"I timori che i miner in difficoltà creino pressioni di vendita sono campati in aria", ha aggiunto Jaran Mellerud, analista di Bitcoin, rispondendo al pezzo di Hayes.

Grafico della posizione netta dei miner in Bitcoin. Fonte: Glassnode

