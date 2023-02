A seguito dei guadagni registrati all'inizio del 2023, Bitcoin (BTC) si trova all'inizio di un "nuovo regime" e il prossimo anno si rivelerà cruciale.

È questa l'opinione di Charles Edwards, fondatore di Capriole Investments, fondo di investimento in Bitcoin e asset digitali.

Man mano che il modo di investire in Bitcoin si allinea ai fondamentali della rete e all'azione del prezzo, Edwards, come molti altri professionisti istituzionali, si sta preparando per un periodo di crescita esplosiva.

Forse non è ancora chiaro se il prezzo del BTC abbia toccato il bottom, ma per gli investitori di lungo termine il momento di investire è appena iniziato, sostiene Edwards.

In un'ampia intervista con Cointelegraph, Edwards riflette sulle prospettive del Bitcoin e dell'industria delle criptovalute nei prossimi anni e se il rimbalzo del 2023 abbia davvero le carte in regola.

Guardando al futuro, il prossimo halving delle block subsidy sarà particolarmente importante, in quanto Bitcoin diventerà, secondo le sue parole, "certamente l'asset più forte al mondo".

Cointelegraph (CT): La metrica NVT del Bitcoin è ora ai massimi di due anni. Lei ha dichiarato che questo "mostra indicazioni di normalizzazione del valore e l'inizio di un nuovo regime di mercato". Che cos'è l'NVT e perché è una cosa importante?

Charles Edwards (CE): L'NVT è spesso definito come la versione Bitcoin del "PE Ratio", un semplice metro di valutazione del valore relativo della rete. NVT = Network Value to Transaction Value. È il rapporto tra la capitalizzazione di mercato in dollari del Bitcoin e il volume medio delle transazioni in dollari degli ultimi 90 giorni che transa on-chain su Bitcoin.

Il ragionamento è semplice. Se la rete Bitcoin viene utilizzata per gestire una grande quantità di transazioni, allora dovrebbe valere di più. Quindi, quando l'NVT è relativamente basso, significa che il mercato sta sottovalutando Bitcoin rispetto al valore delle transazioni che sta regolando in modo sicuro.

Un modo per identificare il valore relativo dell'NVT è quello di utilizzare il Dynamic Range NVT, che applica le bande di Bollinger biennali al rapporto NVT. Quando l'NVT raggiunge la banda inferiore, storicamente Bitcoin è molto economico (un acquisto più conveniente); quando raggiunge la banda superiore, è relativamente costoso (un momento per gestire il rischio).

Nella seconda metà del 2022 Bitcoin ha trascorso la maggior parte del tempo nella regione dei 16-20.000 $, e durante questo periodo è stato scambiato nella fascia inferiore dell'NVT — un segnale di grande valore a lungo termine. A Febbraio 2023, l'NVT ha superato il fair value. Questo può essere il segnale che ci troviamo in un nuovo regime, le prime fasi di un nuovo bull market. Tuttavia, nel momento in cui scriviamo, l'NVT si sta rapidamente avvicinando alla fascia di ipervalutazione. Non siamo ancora a quel punto, ma potrebbe esserci un po' di volatilità nel breve termine.

CT: Quanto è convinto che Bitcoin sia ora in un "nuovo regime" o "bull cycle"?

CE: È molto probabile che questo sia l'inizio di un nuovo regime, le prime fasi di un bull market del Bitcoin. Abbiamo tutti i segnali tipici di un punto di svolta sul valore e sul sentiment. Questo non vuol dire che mi aspetto che i prezzi salgano vertiginosamente come a Gennaio; le prime fasi dei bull market comportano tipicamente un periodo di volatilità di 6-12 mesi e un trend generalmente lento e in ascesa. La mia ipotesi di base è un 2023 positivo, con la crescita ciclica e i rendimenti più significativi nel 2024.

Ecco alcuni dei motivi per cui ritengo che oggi si stia formando un nuovo ciclo. A partire da Gennaio 2023:

Siamo appena usciti da un periodo di profondo valore, come definito da molte metriche on-chain, compreso il trading di Bitcoin al suo Costo Elettrico per ben 2 mesi. Storicamente questo è il prezzo minimo per Bitcoin e questo è stato il secondo periodo più lungo trascorso al Costo Elettrico nella sua storia (il primo è stato il 2016).

Ha completamente superato il crollo della terza più grande frode di tutti i tempi, in soli due mesi. Nonostante l'enorme perdita di ricchezza per milioni di persone, Bitcoin ha dimostrato che sono rimasti pochissimi venditori marginali e che il valore intrinseco è troppo alto per mantenere a lungo prezzi così bassi, a prescindere da notizie molto negative.

Un'importante conferma tecnica dei prezzi e un fakeout confermato di un livello fondamentale sul grafico del Bitcoin — il vecchio massimo storico di 20.000 $ e il punto del crollo di FTX.

Si è assistito a uno short squeeze del 40% con caratteristiche identiche al bottom del Bitcoin legato al divieto di mining in Cina del 2021.

È entrato in un nuovo regime di momentum rialzista, confermato da molteplici medie mobili di lungo periodo comunemente utilizzate nei principali mercati.

Si sta verificando un timing ottimale del ciclo di halving in cui Bitcoin tipicamente tocca il fondo (4° trimestre 2022 e 1° trimestre 2023).

Il drawdown del ciclo del Bitcoin ha raggiunto i livelli tipici del -80% alla fine del 2022.

A Novembre e Dicembre, il sentiment è stato il peggiore e la copertura del mercato la più alta mai registrata.

Nel 2023 è prevista una sospensione dei tassi e un cambiamento di politica da parte della Fed.​​​

CT: Qual è stato il ruolo del breakout dei 20.000 $ a Gennaio?

CE: Il breakout dei 20.000 $ è stato il movimento di prezzo più importante che abbiamo visto dai massimi storici del 2021. 20.000 $ è importante per molte ragioni:

È il massimo storico del 2017 (ciclo precedente del Bitcoin).

È il livello di prezzo a cui è stata smascherata la frode FTX e a cui è crollato il terzo exchange più grande (e la terza frode più importante della storia umana) nel 2021.

È forse il livello di prezzo più importante per un blocco di ordini sul grafico di Bitcoin.

È importante come supporto per i numeri tondi.

Si trova all'intersezione tra il Costo Elettrico del Bitcoin e il costo di produzione; l'area in cui i miner di Bitcoin diventano poco redditizi e il livello che storicamente rappresenta un price floor.

Nel Novembre dello scorso anno, il crollo del Bitcoin al di sotto dei 20.000 $ ha significato la perdita di un importante supporto tecnico. Questo ha reso la maggior parte dei miner non redditizi ed è stato il culmine di frodi, crolli, fallimenti e sentiment negativo nel settore. Abbiamo trascorso due mesi al di sotto dei 20.000 $ prima che uno short squeeze del 40% ci riportasse al di sopra dei 21.000 $. Da un punto di vista tecnico questo ha rappresentato una deviazione netta al di sotto del supporto principale ed è un movimento tecnico che spesso rappresenta l'inizio di una nuova tendenza nella direzione opposta.

Quando il prezzo di un asset si muove improvvisamente in una direzione, e poco dopo si muove improvvisamente nella direzione opposta, è la seconda mossa che tende ad "attaccarsi" e a determinare una maggiore probabilità di una nuova tendenza. La probabilità che la seconda mossa sia quella corretta è significativamente più alta rispetto alla prima. Questo è ciò che rende i segnali di deviazione fakeout come questo così potenti — soprattutto a un livello così importante come quello dei 20.000$.

CT: Il controllo sulla solvibilità degli exchange sembra essersi affievolito rispetto ai mesi precedenti. La debacle di FTX è alle spalle?

CE: Credo di sì. La situazione di FTX è stata un caso anomalo. Non capita spesso che si verifichi una situazione simile a quella di Bernie Madoff, una delle prime tre frodi di tutti i tempi. La gente si è fatta prendere dal panico e in generale la situazione di FTX è stata considerata per quello che era: eccezionale avidità e attività immorali di un solo uomo, SBF.

Nel nostro settore c'è ancora molto da fare; la saga di SBF è stata uno sviluppo triste e non necessario, ma non deve essere presa fuori dal suo contesto.

Siamo in un settore giovane e in piena espansione, che si muove a ritmi fulminei e le cose tendono a rompersi lungo il percorso. Proprio come tutte le nuove industrie che ci hanno preceduto, e come i prezzi delle azioni di qualsiasi start-up tecnologica, si tratta di un giro sulle montagne russe. Non possiamo aspettarci che Bitcoin e le criptovalute conquistino il mondo della finanza in linea retta; la volatilità si verifica sui prezzi e anche nelle operazioni su larga scala. Le best practice richiedono tempo per essere apprese in un nuovo settore e la regolamentazione richiede ancora più tempo per essere aggiornata.

Nel settore si è diffusa una forte paura, incertezza e dubbio (FUD) riguardo a varie altre piattaforme. Alla fine del 2022 questo ha causato una corsa agli sportelli per la maggior parte degli exchange, che non era giustificata e che in ultima analisi non ha riguardato le piattaforme in questione, che godevano di pieno sostegno. Il rischio dell'exchange può essere monitorato in tempo reale utilizzando i dati on-chain e questo è uno dei motivi per cui Capriole ha previsto il crollo di FTX e lo ha evitato. Semplicemente alla fine del 2022 non c'erano gli stessi livelli di rischio evidente su altre piattaforme di criptovalute.

È comunque molto importante dare priorità alla gestione del rischio in tutto ciò che si fa nello spazio delle criptovalute. La gestione del rischio deve essere al primo posto. La distribuzione degli asset attraverso fonti affidabili è importante. Imparare l'autocustodia è importante. La sicurezza è importante. Il monitoraggio e la reportistica on-chain sono importanti. Se non riuscite a gestire attivamente il rischio in questo settore 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ci sono strutture di hedge fund professionali e regolamentate che possono farlo per voi. Assicuratevi di fare sempre la vostra due diligence.

CT: L'episodio di FTX ha rafforzato o indebolito Bitcoin o specifiche altcoin?

CE: L'episodio FTX ha indebolito la reputazione istituzionale del Bitcoin e delle criptovalute. Molte istituzioni sono rimaste scottate. Anche i grandi fondi pensionistici statunitensi hanno perso denaro con FTX. Ci vuole molto tempo perché questo tipo di entità faccia l'ingresso in una nuova classe di asset come Bitcoin e crypto, e un evento come questo ha fatto sì che tirassero il freno a mano sulle loro attività di investimento in attesa che il mare si calmi e che le autorità di regolamentazione rispondano.

È un peccato che abbia temporaneamente rallentato i movimenti di questi grandi operatori, che si affidano a riunioni trimestrali dei consigli di amministrazione per prendere decisioni così importanti — ma è una grande opportunità per gli investitori più piccoli e per i family office più innovativi e agili.

A seguito del crollo di FTX, si è aperto un periodo di incredibile valore per gli investimenti a lungo termine, in particolare per Bitcoin.

Per chiunque abbia un orizzonte di investimento pluriennale, 16.000 $ dovrebbero rappresentare un'ottima opportunità di investimento in questa asset class. Noi di Capriole ne siamo stati particolarmente entusiasti e abbiamo raddoppiato l'investimento nel nostro fondo durante questo periodo. Per le ragioni sopra descritte, 16-20.000 $ è stata un'opportunità di valutazione unica per Bitcoin, un'opportunità incredibilmente rara di allocare in questa asset class con forti sconti sulla maggior parte delle metriche di valutazione on-chain.

Il crollo di FTX ha ripulito il mercato dalla leva finanziaria, dai cattivi attori e da una serie di entità con una cattiva gestione del rischio e delle operazioni. Il mercato ha ora una lavagna pulita per iniziare il nuovo ciclo di halving e la crescita organica. Le istituzioni torneranno; è solo questione di tempo quando un settore decuplica il proprio numero di utenti ogni tre anni. Stiamo assistendo a un forte aumento degli investitori consapevoli che approfittano delle opportunità.

CT: Che tipo di impatto avrà sul prezzo di Bitcoin ed Ethereum il divieto per i provider di servizi di staking cripto?

​​CE: È difficile dirlo con certezza e dipenderà dalla portata di un eventuale divieto. Se ci sarà un'azione regolatoria di ampia portata contro lo staking, ci sarà un impatto a breve termine sui prezzi. Ma questa paura, come la maggior parte di quelle legate alle criptovalute, è sovrastimata. Potrebbero esserci delle regolamentazioni o delle restrizioni in quest'area, ma mi aspetto che l'impatto a lungo termine sia trascurabile.

Probabilmente ci saranno più requisiti per le società che effettuano lo staking, compresa la condivisione dei dati con i regolatori, che nel breve termine potrebbero ridurre le dimensioni del mercato, ma nel medio-lungo termine questo non fa altro che spostare la decisione di effettuare lo staking per quella piattaforma al singolo utente.

Come abbiamo visto con il divieto cinese di mining nel 2021, Bitcoin (e le criptovalute) sono ormai troppo grandi perché un solo Paese possa bloccarne l'adozione. L'hash rate del Bitcoin si è ripreso da un crollo del 50% in un solo anno. Un divieto di staking sarebbe più difficile da implementare, probabilmente sarebbe meno severo e molto meno impattante del divieto cinese.

CT: Qual è la possibilità che ciò accada? Si aspetta un inasprimento generale nell'accesso alle criptovalute?

CE: Gli exchange sono sotto il microscopio. Ci saranno più regolamentazioni e più obblighi di rendicontazione e comunicazione per gli exchange a livello globale. I piccoli exchange non saranno in grado di soddisfare questi requisiti e questo consoliderà ulteriormente il settore.

Mi aspetto che alla fine tutti i grandi operatori si adeguino.

A Novembre abbiamo visto come tutti i principali exchange abbiano implementato la proof-of-reserves utilizzando i dati on-chain per verificare le disponibilità di Bitcoin dei clienti. Certo, ci sono dei limiti in questo tipo di rendicontazione, ma il fatto che gran parte del settore lo abbia implementato e così velocemente dimostra quanto questo settore si muova rapidamente e quanto la maggior parte di noi sia qui per fare del bene e la cosa giusta. Si deve fare di più, e si farà. È solo una questione di tempo e fa parte della crescita naturale e dell'adozione di un settore in espansione.

CT: Quali sono i maggiori pericoli per il potenziale bull cycle del Bitcoin?

CE: Il rischio più evidente è che i tassi di interesse aumentino più del previsto. Questo comprimerebbe il valore relativo del Bitcoin. A parità di altre condizioni, l'aumento dei tassi d'interesse aumenta il valore relativo del dollaro per un investitore di lungo termine e, probabilmente, riduce il valore di hard asset come oro e Bitcoin.

Tuttavia, da tempo prevediamo che i rialzi dei tassi si fermeranno nel 2023 e anche il mercato in generale sta valutando questa ipotesi. La Fed inoltre sta segnalando al mercato che il massimo dei tassi di interesse è previsto per quest'anno. Anche il significativo calo dell'inflazione a cui stiamo assistendo ha storicamente segnato il top per i tassi di interesse.

Dato che siamo in una fase avanzata del ciclo economico, la disoccupazione è ai minimi da molti decenni e il rapporto debito/PIL è straordinariamente alto, non è sostenibile mantenere i tassi di interesse a livelli eccessivamente elevati.

Tutto ciò fa propendere per un allentamento delle politiche a sostegno della crescita economica. Ciò significa che Bitcoin è posizionato per essere l'investimento perfetto contro l'allentamento, un mondo con alto debito e inflazione. Come negli anni '70, ma ancor più oggi.

CT: Quali sono i maggiori fattori di spinta per il potenziale bull cycle del Bitcoin?

CE: Nel 2024, Bitcoin diventerà con certezza l'asset più forte al mondo. Il tasso di inflazione del Bitcoin scenderà alla metà di quello dell'oro, superandolo come migliore riserva di valore. Per non parlare della maggiore portabilità, velocità e fungibilità del Bitcoin in un mondo digitale.

Ogni halving del Bitcoin determina un cambiamento narrativo e una maggiore curva d'adozione, e il ciclo del 2024 è probabilmente il più importante halving che vedremo mai. Un punto di transizione.

Vale la pena ricordare che nessuno degli halving precedenti è mai stato scontato, quindi mi aspetto che anche in questo caso continuino i rendimenti al cento per cento.

Inoltre, in questo decennio stiamo entrando nel periodo in cui la maggior parte delle "curve a S" nell'adozione delle tecnologie diventa verticale. In altre parole, le nuove tecnologie impiegano circa 10 anni per passare dallo 0 al 10% di adozione (dove si trova oggi Bitcoin) e poi altri 10 anni per arrivare alla piena adozione.

Dato che l'utilizzo del Bitcoin sta crescendo più velocemente di quanto non abbia fatto Internet alla fine degli anni '90, tutti i segnali indicano che il prossimo decennio sarà incredibile per Bitcoin. Anche il contesto macroeconomico globale sembra destinato a sostenere questa curva di adozione.

CT: Quali sono le metriche preferite da tenere d'occhio in questo momento per anticipare la prossima mossa del mercato?

CE: Prevedere i movimenti a breve termine è un lavoro a tempo pieno; noi di Capriole lo affrontiamo con strategie quantitative completamente automatizzate. Per gli investitori che vogliono allocare per periodi pluriennali, la cosa migliore è cercare di investire ai minimi ciclici o in prossimità di essi e ridurre l'esposizione ai massimi ciclici.

Bitcoin funziona ancora molto bene su un ciclo di quattro anni, guidato dagli halving quadriennali. Pertanto, di solito si hanno circa 12 mesi di grande valore da allocare nel mercato e 6-12 mesi per ridurre il rischio.

Non si tratta di individuare il momento esatto in cui si toccano i minimi e i massimi — a meno che non stiate monitorando il mercato a tempo pieno, non preoccupatevi!

Quando si ottiene una confluenza tra più metriche di lungo termine, si utilizzano solo quelle che si sono dimostrate affidabili in anni di utilizzo (senza modifiche); cioè, quando si ha qualcosa di utile su cui agire. Alcune di quelle che mi piacciono sono:

Hash Ribbons (recentemente ha segnalato un acquisto a 20.000$)

NVT

Market Value to Realized Value (MVRV)

Bitcoin Production Cost and Electrical Cost

Bitcoin Energy Value

SLRV Ribbons

Dormancy Flow

Hold waves

Net Unrealized Profit and Loss (NUPL)

Per saperne di più su ciascuno di essi,

I punti di vista, i pensieri e le opinioni qui espressi sono esclusivamente degli autori e non riflettono o rappresentano necessariamente i punti di vista e le opinioni di Cointelegraph.