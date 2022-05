Grande ripresa di Bitcoin (BTC) quest'oggi: i rialzisti hanno spinto il prezzo a quasi 31.000$.

I dati di Cointelegraph Markets Pro e TradingView confermato un incremento giornaliero del 30% per BTC/USD, dopo il collasso causato da Terra. Dopo aver sfiorato i 24.000$, volumi on-chain da record e un enorme deflusso di monete dagli exchange hanno spinto BTC nuovamente sopra i 30.000$.

Fra l'11 e il 13 maggio, il numero netto di Bitcoin sugli exchange è diminuito di oltre 24.335 BTC, stando ai dati della piattaforma d'analisi CryptoQuant.

I deflussi complessivi sono stati molto più alti, quasi 168.000 BTC; cifra compensata da un quasi altrettanto alto numero di afflussi, da parte di utenti in preda al panico che tentavano di vendere i propri token LUNA e TerraUSD (UST), nonché la stablecoin Tether (USDT).

Il prezzo di LUNA è sceso a quasi zero e la blockchain è stata sospesa, ma Bitcoin è comunque riuscito a riprendersi egregiamente:

#BTC $BTC



This is a hell of a reversal candle



Dragonfly Doji on the highest Volume of the year

+ bullish divergence on RSI



Bounce scenario still in play https://t.co/wzTt56053P pic.twitter.com/1mL8QsTGAP