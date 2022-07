Il mercato globale dei bancomat cripto è destinato a crescere a un ritmo sostenuto nei prossimi cinque anni, dal momento che la ricerca di mercato prevede che il settore avrà un valore di mezzo miliardo di dollari entro il 2027.

Research and Markets ha pubblicato un nuovo rapporto che stima un tasso di crescita annuale del 59% per il settore tra il 2022 e il 2027. La ricerca valuta attualmente il mercato degli ATM cripto a 46,4 milioni di dollari e prevede che questo valore aumenterà fino a 472 milioni di dollari nell'arco di cinque anni.

I dettagli sono basati su un'analisi qualitativa approfondita e su dati verificabili per creare proiezioni circa l'applicazione sul mercato. La ricerca principale ha incluso interviste, sondaggi e osservazioni con gli operatori del mercato.

Il rapporto analizza anche i fattori che potrebbero frenarne la crescita, tra cui l'incertezza dei contesti normativi nei diversi Paesi, la mancanza di formazione e di comprensione tecnica delle criptovalute. Anche i problemi di sicurezza e privacy e le sfide tecniche legate alla scalabilità delle installazioni sono stati identificati come possibili ostacoli.

I fornitori di servizi cripto ATM potrebbero beneficiare di significative opportunità di crescita nei mercati in via di sviluppo e della crescente accettazione delle criptovalute in diversi settori.

Gli Stati Uniti rimangono un mercato importante per i bancomat cripto, rappresentando l'88% delle installazioni nel mondo. Il Paese ha registrato la messa in funzione di circa 641 ATM di criptovalute nei primi 10 giorni di luglio 2022. Il Canada è al secondo posto per numero di bancomat, il che rende il Nord America il paese più prolifico nell'adozione di questo servizio.

La flessione generale dei mercati delle criptovalute ha avuto ripercussioni sull'introduzione di nuovi ATM, con un tasso di nuove installazioni in costante calo nel corso del 2022.