Durante un evento organizzato dalla polizia cittadina di Hyderabad, in India, il commissario Shikha Goel ha messo in guardia i cittadini sull'aumento della criminalità informatica, suggerendo di non trasferire criptovalute a wallet privati non autorizzati.

Goel ha evidenziato i vari metodi attivamente utilizzati dai truffatori per ingannare gli investitori, come presunte opportunità di investimento, trasferimenti bancari illegittimi e criptovalute. Riconoscendo delle criptovalute in India, Goel ha aggiunto:

"I truffatori ti chiedono di condividere i dati relativi alle tue criptovalute. E una volta inviato il denaro al suo wallet, non c'è modo di recuperarlo."

Goel ha anche evidenziato che sedici casi analoghi sono già stati registrati:

"Non trasferire le tue criptovalute a wallet privati non autorizzati

Non cadere preda dei truffatori #BeCyberSmart."

Do not transfer your cryptocurrency to unauthorised private wallets

— Shikha Goel, IPS (@AddlCPCrimesHyd) December 26, 2021

Il commissario ha poi messo in guardia chi desidera investire in asset digitali:

"Se avete intenzione di utilizzare o investire in criptovalute, vi preghiamo di rivolgervi solo a player rinomati e consolidati in questo settore".

Durante un'intervista con The Hindu, Goel ha rivelato che 14 dei 16 casi di frode crypto fossero direttamente legati all'investimento e al trading:

"La gente è stata truffata per 3,45 crore rupie (circa 458.000 dollari) con questo metodo: i criminali promettevano rendimenti più elevati con investimenti che si sono poi rivelati essere fraudolenti."

"Contattate il 155 260 per segnalare una frode finanziaria informatica come OTP, UPI o qualsiasi altro crimine informatico in cui avete perso denaro. Non esitate a contattarci.



Se ci avvisate in tempo tramite questa linea di assistenza, le possibilità di recuperare l'importo sono alte #BeCyberSmart"

DIAL 155260 to report financial cyber fraud like OTP , UPI or any other cyber crime where you have lost money

And yes do not delay in informing

— Shikha Goel, IPS (@AddlCPCrimesHyd) December 26, 2021

"Una volta truffati, è un vicolo cieco. Il denaro virtuale non può essere rintracciato e restituito al proprietario originale", ha concluso il commissario.

Correlato: Il governo statale indiano lancerà un accelerator per startup blockchain Web 2.0 e Web 3.0

Il governo statale di Telangana guida anche gli sviluppi in campo blockchain in India: ha lanciato il programma India Blockchain Accelerator, atto a promuovere le startup Web 2.0 e Web 3.0 e gli sviluppatori di blockchain.

Discutendo con Cointelegraph, Rama Devi Lanka, direttore del governo di Telangana per le tecnologie emergenti, ha condiviso il suo interesse per la tecnologia blockchain per risolvere i problemi del mondo reale:

"Il governo di Telangana aiuterà a fornire il quadro normativo necessario per consentire e promuovere la crescita della blockchain".