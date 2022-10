Il lungo bear market di Bitcoin (BTC) sta avendo conseguenze negative anche sul suo ecosistema ATM: per la prima volta nella storia, a settembre 2022 abbiamo assistito a una riduzione nelle installazioni nette globali di Bitcoin ATM.

Nell'ultimo mese il numero totale di Bitcoin ATM installati è sceso a 37.980, rispetto al massimo storico di 38.776 registrato ad agosto: un calo del 2,05%.

Numero di Bitcoin ATM nel mondo. Fonte: CoinATMRadar

A settembre, 796 crypto-ATM sono stati rimossi dalla rete globale. Negli Stati Uniti è stata registrata una riduzione di 825 ATM, ma nuove installazioni in Europa, Canada e altre giurisdizioni ha parzialmente compensato questa contrazione.

Variazione netta del numero di crypto-ATM installati e rimossi mensilmente. Fonte: CoinATMRadar

Nonostante il calo, i dati degli ultimi due mesi suggeriscono che ogni giorno nel mondo vengono installati in media circa 14 crypto-ATM. Il 40,3% dei crypto-ATM sul pianeta sono stati prodotti da Genesis Coin, ma altri produttori importanti includono General Bytes e BitAccess.

Questa improvvisa riduzione delle installazioni di crypto-ATM può essere attribuita a svariati fattori: tensioni geopolitiche, incertezze del mercato e mancanza di chiarezza normativa.

Ma di recente il settore ha anche assistito a qualche buona notizia. Il Giappone ha deciso di reintrodurre i crypto-ATM per la prima volta dal 2014, tramite una campagna guidata dall'exchange locale Gaia Co. Inizialmente queste macchine saranno installate in varie aree di Tokyo e Osaka: l'azienda pianifica di raggiungere 50 Bitcoin ATM entro agosto 2023.