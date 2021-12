I pagamenti crypto potrebbe essere l’innovazione che le compagnie stanno cercando. Un recente sondaggio del network di pagamento Mercuryo ha rivelato che il 57% degli intervistati crede che accettare pagamenti in criptovalute offrirebbe un vantaggio competitivo alle attività commerciali. Tra le statistiche di spicco, più di un terzo delle aziende ha segnalato che i clienti hanno chiesto di pagare in Bitcoin (BTC), Ether (ETH) o altre valute digitali.

Dopo le notizie legate ai pagamenti per merchandise Tesla in Dogecoin (DOGE) e ai test sui pagamenti con il wallet Novi di Meta su WhatsApp, il report di Mercuryo sottolinea che i servizi di pagamento retail continueranno ad essere un fattore chiave nell’adozione crypto.

Il sondaggio ha intervistato 501 responsabili finanziari senior nel Regno Unito. Quasi metà del campione è costituito da grandi aziende che impiegano più di 250 persone. Tra i partecipanti, il 40% è formato da dirigenti a livello di consiglio o amministratore, mentre il resto è composto da soci o titolari di imprese.

Un aspetto importante è il fatto che le grandi aziende potrebbero sempre più dare l’esempio. Petr Kozyakov, CEO e co-fondatore di Mercuryo, ha spiegato a Cointelegraph:

“La nostra ricerca evidenzia che il 75% di tutte le grandi compagnie crede che eventualmente le criptovalute verranno integrate in ogni forma di servizio finanziario.”

Proseguendo, ha aggiunto che il 72% delle grandi aziende nel settore dei pagamenti considera le criptovalute il futuro dei pagamenti. Più del 75% ha osservato una maggiore domanda da clienti e fornitori per offrire asset digitali come opzione di pagamento.

Correlato: Nuovo studio rivela un'elevata domanda per pagamenti tramite crypto

In una serie di interviste del The Times, piccole imprese come rivenditori di e-bike, marche di scarpe e startup fintech hanno espresso convinzione per le criptovalute come asset per le compagnie. Anche se i pagamenti in Bitcoin e criptovalute rappresentano una piccola percentuale delle vendite totali, rivelano che è un servizio apprezzato e in crescita.

Compagnie come BitPay, Coinbase e Block sono a disposizione per agevolare la transizione delle aziende verso i pagamenti in criptovalute. Tuttavia, non è facile come ricevere il proprio stipendio in crypto, un trend in rapida crescita e una calamita per attirare giovani talenti nel 2021.

Secondo Kozyakov, “costruire queste complesse infrastrutture crypto internamente richiede in alcuni casi anni.” Come spesso avviene per le nuove tecnologie, “ci sono ancora ostacoli all’implementazione che stanno rallentando il ritmo di adozione.”

Il report indica che la mancanza di chiarezza normativa nel mercato è stata citata dal 33% dei partecipanti come ostacolo, mentre il 27% si è detto preoccupato della vulnerabilità alle truffe e il 28% teme le fluttuazioni dei tassi di cambio.

Anche se la capitalizzazione del mercato crypto ha dimostrato il suo valore, restando sopra i 2.000 miliardi di dollari per gran parte del 2021, è chiaro che la formazione dei rivenditori tradizionali sul caso d’uso come tecnologia di pagamento richiederà ancora del tempo. Tuttavia, come dimostrato più volte del settore, ha concluso Kozyakov, “i pionieri raccoglieranno i frutti.”