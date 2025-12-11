I wallet crypto collegati al marketplace del darknet Silk Road sono tornati attivi, a meno di un anno dalla grazia concessa dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump al suo fondatore incarcerato, Ross Ulbricht.

Secondo la piattaforma di analisi blockchain Arkham, martedì i wallet associati a Silk Road hanno movimentato circa 3,14 milioni di dollari in Bitcoin (BTC).

I 176 trasferimenti rappresentano l’attività più significativa degli ultimi cinque anni: prima di questo, i wallet collegati a Silk Road avevano eseguito soltanto tre piccole transazioni di prova all’inizio dell’anno.

Tutti i trasferimenti sono stati inviati a un wallet sconosciuto, identificato come bc1qn. I wallet principali etichettati come Silk Road detengono ancora circa 38,4 milioni di dollari in Bitcoin, mentre il nuovo indirizzo contiene esclusivamente i 3,14 milioni ricevuti nelle transazioni recenti.

Cointelegraph non è stata in grado di verificare in modo indipendente il proprietario del nuovo wallet e ha contattato Ulbricht per un commento.

Wallet Silk Road. Fonte: Arkham

A gennaio, Trump ha concesso la grazia totale al fondatore di Silk Road, Ross Ulbricht, che stava scontando una doppia condanna all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale.

Ulbricht era stato condannato nel 2015 per il suo ruolo nella creazione e nella gestione di Silk Road, un marketplace del darknet che facilitava il commercio anonimo di beni illeciti utilizzando Bitcoin.

A seguito della grazia, secondo i dati onchain, i sostenitori hanno contribuito con circa 270.000 $ in Bitcoin alla campagna Free Ross.

Il fondatore di Silk Road potrebbe ancora detenere milioni in wallet crypto non sequestrati

Sebbene il governo degli Stati Uniti abbia sequestrato almeno 3,36 miliardi di dollari in Bitcoin da Silk Road, alcuni osservatori del settore sostengono che Ulbricht disponesse di ulteriori wallet Bitcoin non individuati durante il sequestro degli asset.

Conor Grogan, direttore di Coinbase, ha rivelato che 430 BTC — pari a circa 47 milioni di dollari — restano ancora intatti in wallet probabilmente collegati a Ulbricht e sono rimasti inattivi per oltre 13 anni.

Wallet Silk Road 1cqvW, disponibilità. Fonte: Arkham

Un altro wallet etichettato Silk Road, probabilmente appartenente a Ulbricht, contiene 8,3 milioni di dollari in Bitcoin. Ad eccezione di tre piccole transazioni di prova effettuate negli ultimi 10 mesi, secondo Arkham, il wallet è rimasto inattivo per 14 anni.