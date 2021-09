XYO Network permette a chiunque di trasformare il proprio cellulare in un edge node con una blockchain proof-of-origin e tecnologia bound witness usando l’app partner “COIN.” Con COIN, gli utenti possono ‘geominare’ per guadagnare ricompense crypto, partecipando alla rete decentralizzata di dispositivi di XYO.

XYO descrive il geomining come l’atto di esplorare e scoprire oggetti o asset digitali in uno spazio fisico reale condividendo dati sulla posizione e interazioni rilevanti con altri geominer. Per guadagnare criptovalute, i geominer devono ottenere un numero sufficiente di token in-app ‘COIN’ e scambiarli per ‘XYO Token’ o altri crypto asset.

Quotato di recente su Coinbase, XYO Token funge da utility token per XYO Network. L’obiettivo finale di XYO è espandere il network di dati sulla posizione in grado di fornire e verificare informazioni sul mondo fisico per smart contract blockchain e altre imprese off-chain. Per esempio, le aziende potrebbero usare XYO Network per determinare il traffico relativo ai punti vendita dei loro concorrenti, sentiment basato sulla posizione in merito a temi socio-politici, o persino se un’interazione nel mondo reale è avvenuta tra due dispositivi. Gli utenti di COIN forniscono i dati necessari per rispondere a questo genere di domande, e vengono ricompensati per farlo.

Gli utenti di COIN hanno già iniziato a ricevere guadagni. Per esempio, uno sviluppatore di software negli USA e uno degli utenti più attivi del network ha guadagnato abbastanza ricompense crypto da pagare un mutuo di 30 anni, stando a un caso di studio sul sito web dell’applicazione. Un altro caso recente che coinvolge 500 utenti di COIN mostra storie simili: un utente è riuscito a pagare l’affitto per un mese con COIN, un altro si è trasferito e ha comprato un’auto nuova.

Componenti di XYO Network

Oltre alle ricompense a beneficio degli utenti, XYO prevede una finalità più ampia per la sua applicazione. L’app COIN è essenzialmente una “Sentinel” e un “Bridge” per XYO Network, due delle componenti principali della rete.

Maggiori informazioni su XYO qui

Le Sentinel sono dispositivi fisici, come smartphone o XYO SentinelX, che trasmettono segnali contenenti la posizione e altri dati rilevanti, come velocità e altitudine. Quando una sentinella si trova in prossimità di un’altra e trasmettono di essere vicine tra loro, creano una prova della posizione. L’interazione completa è conosciuta come “bound witness.”

Un Bridge, invece, usa uno smartphone o un dispositivo XYO BridgeX per registrare queste interazioni bound witness. Una volta firmate, le interazioni vengono inviate a una componente chiave di XYO Network chiamata Archivist, che elabora e archivia i dati per uso futuro. La componente finale del network, Diviner, lavora su questi dati per determinare risposte a richieste e trasmette queste risposte verificabili a smart contract blockchain o API di compagnie off-chain.

Ampliare il network

Con oltre 2 milioni di download, COIN è diventata una delle più grandi applicazioni nel settore crypto. Questo si traduce in un enorme numero di nodi che raccolgono attivamente dati per XYO Network. In cambio, XYO verifica, elabora e trasforma tali dati in informazioni utilizzate da imprese in tutto il mondo.

In media, gli utenti di COIN usano l’app per più di tre ore al giorno, un utilizzo giornaliero superiore a tutte le app di social media combinate. “Tutti questi dati generati dai nodi beneficiano XYO Network e i suoi clienti,” ha spiegato il progetto.

XYO menziona diversi settori, tra cui aeroporti, ospedali, e-commerce, assicurazioni, droni auto a noleggio e persino sicurezza nazionale, in cui il suo network di oracoli geospaziali può essere utile.

“La tecnologia blockchain consente ai dati di essere permanenti e collegati, garantendo asset ad alta mobilità e rendendo processi soggetti ad errori tracciabili, monitorabili, attendibili e immutabili,” afferma XYO.

Scopri di più su XYO