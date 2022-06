Le installazioni di ATM di Bitcoin (BTC) hanno registrato una nuova accelerazione siglando, nel mese corrente, la prima inversione di una traiettoria discendente durata cinque mesi.

A livello mondiale, le installazioni di nuovi sportelli sono diminuite costantemente nel corso dell'anno, registrando a maggio il valore minore di 205 installazioni di ATM. Tuttavia, il mese di giugno ha visto l'installazione di oltre 882 ATM nei soli primi dieci giorni trascorsi.

Grafico che mostra la variazione netta del numero di Crypto ATM installate e rimosse mensilmente. Fonte: Coin ATM Radar

Come evidenziato dal grafico in alto, il calo di maggio 2022 ha raggiunto un intervallo osservato l'ultima volta nel 2019. Negli ultimi due anni, nel 2020 e nel 2021, le installazioni di ATM Bitcoin sono cresciute considerevolmente, grazie ad un panorama normativo più favorevole e ad un mercato ricco di soddisfazioni, durante il quale numerose criptovalute hanno raggiunto nuovi massimi storici.

Inoltre, l'utilizzo di Bitcoin come moneta a corso legale in El Salvador ha contribuito nell'ultimo anno all'aumento delle installazioni di crypto ATM. Al contrario, la Cina, che ha imposto un giro di vite normativo sul trading e mining, ha contribuito al temporaneo rallentamento del numero di installazioni di ATM a livello globale. Sorprendentemente, nonostante gli ostacoli normativi, la Cina è recentemente risultata il secondo hub per il mining di Bitcoin.

Le installazioni di crypto ATM hanno raggiunto il picco nel 2021, con 1971 nuovi ATM solo a dicembre. Tuttavia, i numeri sono scesi dell'89,75% lo scorso maggio, seguiti da una rapida ripresa nel mese attuale.

Secondo l'indicatore di Coin ATM Radar, basato sui dati raccolti negli ultimi due mesi, a livello globale vengono installati in media quasi 23 ATM di criptovalute al giorno.

Numero di nuovi ATM installati quotidianamente. Fonte: Coin ATM Radar

I dati confermano inoltre che, al momento della stesura, gli ATM operativi installati in tutto il mondo ammontano a 38.000. I bancomat per criptovalute svolgono una funzione cruciale per l'economia delle criptovalute, consentendo ad utenti e investitori di scambiare le loro valute fiat con Bitcoin e viceversa.

Gli Stati Uniti rappresentano l'87,9% della rete totale dei crypto ATM, ovvero 33.403 ATM. I principali produttori che guidano questo settore in termini di quota di mercato corrispondono a Genesis Coin (40,9%), General Bytes (21,6%), BitAccess (16,1%), Coinsource (5,4%) e Bitstop (4,8%).

Sebbene le transazioni ATM non contribuiscano alla liquidità complessiva della rete Bitcoin, aiutano gli investitori a procurarsi crypto asset contro le valute fiat. Di conseguenza, la presenza di crypto ATM locali favorisce l'adozione di massa.

Analogamente, El Salvador, dopo aver integrato Bitcoin come valuta a corso legale, ha registrato un'impennata del turismo. Secondo i rapporti, il turismo salvadoregno è cresciuto del 30%.

Correlato: Il calo di Bitcoin non influisce nel Salvador: "Ora è il momento di comprare di più", rivela la deputata Dania Gonzalez

Durante un recente intervento con Cointelegraph, Dania Gonzalez, deputato della Repubblica del Salvador, ha rivelato il piano del Paese di acquistare più Bitcoin in seguito al calo dei prezzi, affermando:

"Ciò che ha fatto Nayib Bukele è stato comprare Bitcoin e ottenere un profitto in un certo momento strategico".

Gonzalez ha anche indicato che la strategia di Nayib Bukele, Presidente del Salvador, si è già dimostrata vincente in termini di impatto socioeconomico, citando due iniziative – la costruzione di un ospedale veterinario e di una scuola pubblica – rese possibili grazie a calcolati investimenti in BTC.