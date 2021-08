Bitcoin (BTC) sta rimpiazzando l’oro nonostante il tentativo da parte dei regolatori statunitensi di ostacolarne l’avanzata, ha affermato il 16 agosto Mike McGlone di Bloomberg Intelligence.

Il senior commodity market strategist ha indicato la “digitalizzazione del denaro e della finanza” come fattore decisivo dietro la crescita del mercato di Bitcoin contro l’oro, facendo notare che gli stessi fenomeni hanno aiutato il dollaro statunitense a prevalere “rapidamente e organicamente” sul metallo prezioso.

I commenti di McGlone sembrano essere riflessioni sulla recente conferenza di tre giorni presso l’hotel Bretton Woods nel New Hampshire, a cui hanno partecipato economisti, analisti macro e investitori, tra cui Jurrien Timmer di Fidelity Investment, Amy Oldenburg di Morgan Stanley e altri.

Bretton Woods è noto tra gli economisti per aver accolto la United Nations Monetary and Financial Conference nel 1944, che in seguito ha portato all’impegno da parte di Stati Uniti, Canada, paesi dell’Europa occidentale, Australia e Giappone di vincolare le proprie valute all’oro.

Come risultato, la nuova struttura monetaria ha preso il titolo di “Bretton Woods system.”

Tuttavia, il 15 agosto 1971, il 37° presidente degli USA, Richard Nixon, ha svincolato il dollaro dal sistema aureo. Molti economisti hanno approvato la mossa, richiamando l’opinione di riferimento di John Maynard Keynes, secondo cui il gold standard fosse una “reliquia barbarica.”

La recente conferenza “Bretton Woods: The Realignment" ha rappresentato un omaggio metaforico alla fine del Bretton Woods system, e al tempo stesso si è concentrato su asset finanziari emergenti come Bitcoin che minacciano di soppiantare “l’egemonia del dollaro” e diventare il prossimo asset di riserva globale.

In questo modo, Bitcoin ha sfidato direttamente la posizione dell’oro come concorrente tradizionale del dollaro, un trend secondo McGlone già in corso.

#Digitalization of money and finance is happening rapidly and organically, the #dollar is gaining dominance, #Bitcoin is replacing gold and U.S. regulation is unlikely to disrupt its advance -- these are our key takeaways from the #BrettonWoods: The Realignment conference. pic.twitter.com/Oy11l68Oqs