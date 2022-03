Gummo, un ex hacker blackhat, sostiene di aver accumulato Bitcoin (BTC) per un valore di circa 7 miliardi di dollari.

Tuttavia, a parte alcune interviste pubblicate sul canale YouTube "Soft White Underbelly," è difficile trovare informazioni su Gummo altrove. Da una parte l'hacker potrebbe aver comprensibilmente evitato di condividere queste informazioni personali sul web, ma dall'altra bisognerebbe prendere con le pinze le sue stravaganti affermazioni.

Gummo racconta di aver lavorato nel campo per oltre 30 anni. Inizialmente hackerava per motivi illeciti, ma è poi passato alla legge dopo essere stato catturato dalle autorità. Ora, grazie al supporto e ai consigli di sua moglie, si occupa di threat hunting, sicurezza informatica e consulenza per gli sviluppatori.

L'hacker ha rilasciato le sue ultime dichiarazioni durante un'intervista pubblicata sabato, che faceva seguito a una discussione avvenuta alla fine del 2020. Nel primo video Gummo racconta di aver montato, nel lontano 2013, quattro supercomputer all'unico fine di minare Bitcoin: al tempo il prezzo dell'asset si aggirava sui 200-300$, ed è riuscito a generare oltre 80.000 BTC in appena un anno e mezzo.

Nel complesso sarebbe riuscito ad accumulare circa 179.000 BTC. In altre parole, stando all'attuale valore di Bitcoin, sarebbe la 369° persona più ricca del pianeta:

"Sono molto ricco. Non ho alcun bisogno di lavorare se non voglio, possiedo oltre sette miliardi di dollari in Bitcoin."

nothing will impede the simplicity & decentralized future #Bitcoin



.

:) — Gummo (@GummoXXX) March 8, 2022

"Niente ostacolerà la semplicità e il futuro decentralizzato #Bitcoin"

Gummo ha spiegato che il suo attuale lavoro di hacker non è motivato dal desiderio di denaro, ma dal voler aiutare i deboli. Ha anche sottolineato l'importanza di fare la cosa giusta, e proteggere le persone dai pericoli della rete:

"Sapere che sto impedendo alla nonna di qualcuno di cadere vittima di un qualche schema d'estorsione online: è questo ciò che mi fa alzare dal letto la mattina e che motiva le mie azioni."

Gummo ha anche discusso del mondo dell'hacking, affermando che siamo rapidamente passati "dall'avere infiniti pop-up in javascript" più fastidiosi che altro, al ben più pericoloso furto di dati personali:

"Il panorama sta diventando più oscuro e sinistro man mano che sempre più persone desiderano diventare ricche, tramite il furto di criptovalute o di fondi dai conti bancari. [...] Il fatto che ora i governi siano disposti a fare guerra soltanto sull'idea di distribuire software è piuttosto spaventoso, e sfortunatamente questa sarà la nuova realtà della società."

Correlato: CoinJoin, strumento di Bitcoin mixing, bloccherà le transazioni considerate illecite

La community ha reagito positivamente ad entrambe le interviste e alla controversa figura di Gummo, che racconta di aver vissuto un'infanzia difficile ed aver perso molti dei propri cari, passando in età adulta dal lato oscuro dell'hacking all'aiutare le persone online.

L'ultimo video ha accumulato oltre 300.000 visualizzazioni e 14.000 like, nonché 4.000 commenti perlopiù positivi. Uno di questi, scritto dall'utente Zim Petrichor, recita:

"Quest'uomo mi ha ispirato a perseguire una carriera nel mondo della sicurezza informatica per fare del bene. Sono un insegnante al verde, ADORO insegnare perché aiuta gli studenti a non focalizzarsi soltanto sullo stipendio. Ormai sono troppo vecchio per insegnare, quindi per pagare le bollette avevo pensato a una carriera nella sicurezza informatica. Ma Gummo ha dato un significato più profondo a questa carriera, ora miro anche a rendere il mondo un posto migliore. Grazie, Gummo."

L'utente "quicklern818" ha aggiunto:

"Non credo che rivedremo mai più quest'uomo. Per certi versi, ritengo sia appropriato: per me è come un angelo custode, lavora dietro le quinte e guarda dall'alto. Mando tanto amore a lui e alla sua famiglia, grazie per il tuo duro lavoro."