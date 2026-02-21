I procuratori sudcoreani affermano di aver recuperato oltre 320 Bitcoin scomparsi dalla custodia governativa nel 2025, dopo che la criptovaluta è stata restituita questa settimana a un wallet ufficiale, secondo quanto riportato dai media locali.

L’Ufficio del procuratore distrettuale di Gwangju ha dichiarato di aver recuperato inaspettatamente 320,88 Bitcoin (BTC), per un valore di circa 21,3 milioni di dollari al momento della pubblicazione, come riportato dal quotidiano locale The Chosun Daily. I procuratori hanno confermato al giornale che martedì un hacker sconosciuto ha restituito i Bitcoin sottratti al wallet delle autorità, che successivamente sono stati trasferiti su un wallet sicuro presso un exchange nazionale, anch’esso sotto il controllo delle autorità.

Le autorità avevano dichiarato che i Bitcoin erano scomparsi dalla custodia dei procuratori durante un’indagine nell’agosto 2025. I procuratori hanno poi scoperto la perdita nel corso di un’ispezione di routine degli asset finanziari sequestrati il 23 gennaio, secondo quanto riportato in precedenza da Cointelegraph. Le autorità hanno attribuito il furto a un attacco di phishing, in seguito all’esposizione delle credenziali di accesso.

Sebbene le circostanze rimangano poco chiare, i procuratori hanno affermato di aver inviato richieste di cooperazione agli exchange locali per congelare l’indirizzo del wallet dell’hacker, rendendo difficile la liquidazione dei fondi sottratti. Non è stato spiegato perché i Bitcoin siano stati restituiti.

Le autorità continuano la caccia all'hacker

Le autorità hanno dichiarato che continueranno a indagare sul caso per identificare il responsabile ed esaminare i siti di phishing e i domini dannosi correlati.

“Faremo del nostro meglio per arrestare il sospettato, indipendentemente dal recupero dei bitcoin”, ha dichiarato l'ufficio del procuratore al quotidiano locale Digital Asset Works.

Le autorità stanno inoltre conducendo ulteriori indagini sui gestori dei siti di phishing e sui domini dannosi correlati al caso.

I fallimenti nella custodia alimentano i dubbi

I 320 Bitcoin sottratti sono stati recuperati circa una settimana dopo che la polizia di Seul aveva segnalato la scomparsa di altri 22 Bitcoin — del valore di 1,5 milioni di dollari all’epoca — dalla propria custodia, in un cold wallet sotto il controllo delle autorità, come riportato venerdì da Cointelegraph.

Le autorità hanno precisato che i 22 BTC sono stati trasferiti verso un indirizzo esterno, poiché il dispositivo fisico contenente il cold wallet non è stato sottratto.

La vicenda ha riacceso le preoccupazioni sulla capacità delle autorità di proteggere i Bitcoin confiscati. La Gyeonggi Northern Provincial Police Agency ha avviato una nuova indagine per identificare i soggetti coinvolti nel trasferimento dei fondi.

I 22 Bitcoin erano stati consegnati volontariamente alle autorità nel corso di un’indagine nel novembre 2021.