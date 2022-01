Il 2021 verrà certamente ricordato con un anno di svolta per il settore delle criptovalute. Non soltanto infatti Bitcoin e molti altri asset digitali hanno raggiunto nuovi massimi storici, ma numerose grandi aziende hanno compiuto i primi passi nel settore. Uno Stato nazionale, El Salvador, ha persino adottato BTC come valuta a corso legale!

Quest’anno abbiamo anche assistito alla IPO di Coinbase, che ha finalmente posto un exchange di criptovalute sul medesimo campo di battaglia di colossi della tecnologia del calibro di Apple, Google e Facebook – ora Meta – un evento impensabile fino a pochi anni fa.

A febbraio è stato inoltre approvato il primissimo Bitcoin ETF in Canada: strada poi seguita anche dagli Stati Uniti, che hanno approvato il primo Futures ETF su Bitcoin soltanto qualche mese più tardi.

Ma quali sono stati gli eventi legati alle criptovalute che hanno caratterizzato il 2021 in Italia?

Regolamentazione in Italia e primi passi verso una CBDC europea

A gennaio, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha ufficialmente espresso il proprio sostegno all’introduzione di una moneta digitale sovrana europea, avviando anche uno studio su un potenziale euro in formato digitale per valutarne la fattibilità tecnica.

A luglio, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha annunciato l'introduzione in Italia della prima sandbox regolamentare dedicata al settore FinTech, al fine di supportare l’innovazione finanziaria nel Paese e consentire agli organi di regolamentazione di osservare più da vicino le dinamiche dello sviluppo tecnologico.

Sempre a luglio, la CONSOB ha annunciato anche l’avvio di uno studio sui security token, in collaborazione con la Banca d’Italia e altre importanti istituzioni. “Vogliamo dimostrare la possibilità di utilizzare questo strumento, assicurando al tempo stesso la trasparenza delle transazioni e la riduzione dei costi,” dichiarò al tempo Maria Antonietta Scopelliti, segretaria generale della CONSOB.

La Serie A si è tuffata a capofitto nel mondo delle criptovalute

A maggio, in occasione della finale di Coppa Italia, la Serie A di calcio ha stretto una partnership con il noto exchange di criptovalute Crypto.com: per commemorare l’evento, la lega calcistica italiana ha lanciato una collezione composta da sette NFT.

Nella seconda metà dell’anno, il mondo del calcio professionistico si sarebbe sempre più avvicinato a quello degli asset digitali. A giugno la Juventus ha annunciato il proprio ingresso nel mercato degli NFT, mettendo in vendita la nuova maglia Home 2021/2022 in versione digitale 3D firmata da tutti i membri della squadra. A settembre, dopo il successo dell’iniziativa della Juventus, anche la Fiorentina ha reso la propria maglia un token non fungibile.

Alcune delle più grandi aziende del settore crypto hanno inoltre mostrato i muscoli divenendo sponsor ufficiali di alcune delle più importanti squadre di calcio in Italia. A luglio, l'infrastruttura blockchain open-source DigitalBits è diventata main sponsor della AS Roma; lo stesso mese la piattaforma blockchain Socios.com ha guadagnato un posto in primo piano sulla maglia dell’Inter.

Più di recente Binance ha annunciato una partnership pluriennale con la Lazio: non soltanto il noto exchange di criptovalute è divenuto il principale jersey sponsor del club sportivo, ma abbiamo anche assistito al lancio del Lazio Fan Token su Binance Launchpad.

La digitalizzazione dell'arte spopola anche in Italia

A fine luglio, quando un grave incendio distrusse aree boschive, coltivazioni e zone abitate in Sardegna, l’associazione culturale The AB Factory ha messo in vendita una vasta gamma di opere d'arte digitali per sostenere l’isola colpita dalla catastrofe: all’iniziativa hanno preso parte lo stilista Antonio Marras, il duo italiano HACKATAO e tanti altri artisti di fama internazionale.

Sempre a luglio, a Napoli ha avuto luogo l’evento Art&More by Glo: nove street artist e dodici studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli hanno dipinto a cielo aperto su un telo in PVC di oltre 3.000 metri quadrati, steso nel lungomare di Via Caracciolo. L’opera è stata poi reinterpretata con un video d’autore della lunghezza di 6 minuti e suddiviso in 24 clip, messe in vendita su OpenSea.

A ottobre Achille Lauro si è esibito al Teatro degli Arcimboldi di Milano: la particolarità di tale evento è stata che, durante l’esecuzione del repertorio del cantante, è stato creato un NFT in diretta basato sul battito cardiaco e sulle emozioni provate dall’artista durante l’esibizione, rilevate grazie a sensori e strumentazione hi-tech applicati sul suo corpo.

Infine, nonostante i continui posticipi dovuti alla pandemia, a novembre ha finalmente avuto luogo l’attesissima seconda edizione della Blockchain Week Rome, un evento tutto italiano dedicato al mondo delle criptovalute.